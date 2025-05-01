小雅屋母親節蛋糕 5/7前預購享9折優惠

小雅屋四款人氣限定母親節蛋糕。

每一位母親都值得被溫柔對待。連鎖烘焙品牌小雅屋(JJ Bakery)推出母親節 蛋糕限時活動，即日起至5月7日止，訂購精選母親節蛋糕可享9折優惠，蛋糕可於5月11日前至各門市取貨。

今年小雅屋主打四款人氣限定母親節蛋糕，每一款皆由經驗師傅手工製作，講究食材與細節，用美味說出心中的感謝。

1. 椰香芋蛋糕：香草戚風蛋糕夾入巧克力椰子醬與綿密芋頭餡，再以新鮮莓果、椰子奶凍與芋頭奶油細緻裝飾。整體風味自然清爽，層次豐富，適合喜愛清新口感與亞熱帶風味的媽媽們。

2. 媽媽派對蛋糕：香草鮮奶油蛋糕，預切24塊，方便與親友共享，搭配水果、巧克力片及母親節專屬牌飾，是熱愛分享與團聚的家庭首選。

3. 紐約重乳酪蛋糕：濃郁紮實的重乳酪蛋糕，外圍包覆手指餅乾，頂層以新鮮草莓、開心果與巧克力點綴。口感濃厚、奶香十足，最適合偏好經典濃郁風味的乳酪控與重口味甜點愛好者。

4. 母親節提拉米蘇：馬斯卡彭奶酪與咖啡酒浸泡的海綿蛋糕交織而成，表層灑上可可粉與草莓巧克力裝飾，風味成熟且層次分明。推薦給喜愛義式風味、偏好微醺咖啡香的媽媽們。

小雅屋表示，今年蛋糕設計不僅融合愛心元素，更強調精緻食材與法式工藝的結合，從造型到口感都傳遞對母親的深深感謝。為避免節日前夕訂購人潮擁擠，建議顧客及早預約，不僅可享優惠，也能選擇最理想的取貨時段。

小雅屋致力於將亞洲風味與法式烘焙技術完美融合，提供多樣傳統亞洲麵包、蛋糕與甜點，所有產品皆為每日新鮮手工製作，秉持高品質、實惠價格的理念，讓每位走進店裡的顧客都能感受到家的溫度與甜美。