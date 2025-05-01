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蒙市Pacific Plaza時尚精品公寓 限量折扣1.5萬元

洛杉磯訊
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Pacific Plaza這座六層樓精品公寓，每單位採用開放式格局設計讓客廳、餐廳與廚房無縫銜接，營造寬敞明亮的居住空間。(圖／業者提供)
Pacific Plaza這座六層樓精品公寓，每單位採用開放式格局設計讓客廳、餐廳與廚房無縫銜接，營造寬敞明亮的居住空間。(圖／業者提供)

蒙特利公園市Pacific Plaza地理卓越，位於蒙市Atlantic Blvd與Chandler Ave交界處的核心精華地段，生活機能優越，為自住與投資提供絕佳機會。自推出以來已銷售超過半數，現在建商保留單位正式開賣，獨家代理僑福地產資深得獎經紀Nina Hsu（蘇承寜）表示建商優惠$15,000折扣，銷售熱烈，折扣用完即止預購從速。

Pacific Plaza生活機能優越，步行即可抵達超市、餐廳與購物中心、公車站、銀行等日常所需一應俱全。周邊商圈包括：大中華超市、Ralphs、99大華超市、香港超市、Atlantic Time Square（蒙市時代廣場）、萬豪酒店、假日酒店等及眾多知名餐廳與購物商場。學區更是屢獲殊榮的Mark Keppel高中及Monterey Highlands小學，提供卓越教育資源。

Pacific Plaza毗鄰I-10高速公路，開車數分鐘即可抵達加州州立大學洛杉磯分校、蒙市高爾夫俱樂部，無論通勤、休閒或學習，都極為便捷。

Pacific Plaza這座六層樓精品公寓有84個住宅單位，每單位採用開放式格局設計讓客廳、餐廳與廚房無縫銜接，營造寬敞明亮的居住空間。大面積玻璃窗，充足自然光充滿室內生活質感。每戶標配獨立HVAC空調系統、高級石英石檯面、私人露台，提供住戶頂級舒適度與生活享受。部分單位還可遠眺壯麗的聖蓋博山美景。現有戶型選擇有：兩房2.5浴1,095-1,180平方英尺售價69萬9千起包括2個指定停車位、三房3浴1,611平方英尺售價94萬3千起包括3個指定停車位。

Pacific Plaza設有兩座中央花園，讓住戶在都市中也能擁抱寧靜與綠意。還設有住戶專屬休閒中心，供住戶舉辦社交聚會。地址：419 N Chandler Ave, Monterey Park, CA 91754，預約參觀可電獨家代理，僑福地產資深得獎經紀Nina Hsu（蘇承寜），電話818-468-5792。

蒙特利公園市 加州 聖蓋博

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