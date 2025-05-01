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水之節2025 5/3享美食、遊戲、看表演、拿贈品

洛杉磯訊
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「水之節2025」(WaterFest 2025)活動，於5月3日（星期六）上午10時至下午2時，在亞凱迪亞縣立公園(Arcadia County Park)舉行。(圖／主辦單位提供)
「水之節2025」(WaterFest 2025)活動，於5月3日（星期六）上午10時至下午2時，在亞凱迪亞縣立公園(Arcadia County Park)舉行。(圖／主辦單位提供)

聖蓋博上谷水利局主辦的「水之節2025」(WaterFest 2025)活動，於5月3日（星期六）上午10時至下午2時，在亞凱迪亞縣立公園(Arcadia County Park)舉行，現場有美食、有遊戲玩、有娛樂表演、有免費贈品，全部免費參加。

今年透過互動教育攤位、音樂、美食等方式，重新喚起人們的熱情。水之節是一個年度社區節日，設有互動教育展位、環保展示、資訊演示和資源提供及免費節水材料等。這個為期一天的免費活動，強調了水是寶貴的資源，以及保護水的重要性。聖蓋博上谷水利局與洛杉磯縣公園和娛樂部門合作已超過13年，為各個年齡層的人們，提供充滿樂趣和家庭娛樂的活動。

「水之節2025」是聖蓋博上谷水利局為聖蓋博山谷區的居民，提供互動式節水活動，並設有特別展覽，如兒童科學實驗、加州花園植物和臉部彩繪等，有超過數十個資訊攤位參與此活動。目的是讓各個家庭的成員，瞭解水資源的重要性和一起來保護的信息，認識如何保護水源，適合一家大小都可以來參加，關注水源的節日。

當天更有相關機構代表在現場擺設攤位，提供各項有關如何正確使用食水及如何避免污染或浪費食水等資訊。活動中將為小孩免費提供材料，接受常識方面的學習，或在遊戲中學習，寓教育於娛樂，另還有其他不同的實用性資訊科技展示等。並在日常生活上，是否有明智的用水？有關如何「明智用水」的資訊和有趣的活動，現場有專業機構會向大家講解，帶同家人來共享一個在遊戲中學習環境保護的美好時光。

「水之節2025」活動地點在405 S. Santa Anita Ave., Arcadia, CA（與Huntington Drive交界），有關詳情可瀏覽網站www.upperdistrict.org。

聖蓋博 亞凱迪亞 加州

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