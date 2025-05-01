KIA EV3 榮獲2025世界年度風雲車大獎

Kia EV3在2025紐約國際車展世界風雲車大獎頒獎典禮上榮獲「2025年度風雲車」的殊榮。 (圖／Kia提供)

Kia EV3在2025紐約國際車展世界風雲車大獎頒獎典禮的現場發布會上榮獲「2025年度風雲車」的殊榮。

在獲得此殊榮時Kia總裁兼法人Ho Sung Song表示，EV3榮獲2025世界年度風雲車稱號，對Kia全體員工來說都是莫大的榮幸。該獎項彰顯了Kia在提供設計領先、技術先進、可持續的出行解決方案方面的領導地位，也標誌著 EV3的領先性能重新定義了全球客戶的用戶體驗。

2025世界年度風雲車大獎由來自30個國家的96位備受尊敬的國際汽車記者組成的評審團進行評判。 EV3的勝利使Kia自2020年以來在世界風雲車大獎上的總獲獎次數達到了六次。

EV3將Kia旗艦產品EV9的尖端創新帶給了比以往更廣泛的受眾，為小型電動車 (EV)SUV 領域樹立了新的標準。EV3擁有大膽、進步的外觀和創新、實用的內飾，可最大限度地提高空間、功能和舒適度。EV3擁有領先同級的605公里續航里程，可在31分鐘內充電10%至80%，具有令人印象深刻的實用性。該車的創新內飾設計優化了空間、舒適度和可及性，而Kia的AI 助理、高級駕駛輔助系統(ADAS)和無線(OTA)更新則透過尖端技術提升了擁車體驗。