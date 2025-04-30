為奧運暖身 華美銀行贊助The Broad博物館擴建

The Broad 擴建破土典禮由The Broad博物館創始人Edythe L. Broad（右三）、創始董事兼總裁 Joanne Heyler（右四）、洛杉磯市長Karen Bass（左二）、洛杉磯縣委主席Hilda L. Solis（右二）、華美銀行首席執行官、董事會主席吳建民(Dominic Ng右一)等共同主持。超過170位嘉賓出席，包括洛市議員Ysabel Jurado、演員Jane Fonda。(業者提供)

由The Broad博物館創始人Edythe L. Broad、創始董事兼總裁Joanne Heyler、洛杉磯 市長Karen Bass、洛杉磯縣委主席Hilda L. Solis、華美銀行首席執行官、董事會主席吳建民(Dominic Ng)等共同主持。超過170位嘉賓出席，包括洛市議員Ysabel Jurado、演員Jane Fonda。

吳建民致詞表示，藝術能引起不同背景的人們共鳴，交流對話。華美銀行如同該行英文名(East West Bank)，除了專注銀行業務外，更積極促進東西方文化及藝術的交流。他10年前與創辦人Edythe L. Broad因為慈善活動相識結緣，她說華美銀行將成為第一大銀行。承蒙她的金口，現在華美銀行是總部在南加州最大的商業銀行。自2017年起，華美銀行一直是The Broad的首席合作夥伴，並承諾作為博物館擴建計劃的獨家開幕贊助商，並延續其作為首席合作夥伴至2037年。

洛市市長凱倫·巴斯表示，洛杉磯迎2028年奧運 之刻，The Broad的擴建將使數百萬的國際旅客與市民體驗The Broad的魅力，進一步鞏固洛杉磯作為國際藝術與文化重鎮的地位，並帶動就業與經濟機會。

洛縣 縣委代理主席索利斯表示，動土典禮舉行的前一周，洛縣委正式表決通過設立Grand Ave文化區，包括The Broad在內的18個位於市中心藝術、文化與公共機構支持，提升藝術走廊的能見度，並讓觀光客與當地居民更便利地享受這一區域的豐富文化資源。

創辦人Edythe L. Broad表示，The Broad的成就遠超過她和Eli最初的夢想。擴建該館的願景是讓洛杉磯成為世界藝術之都。

The Broad董事Joanne Heyler表示：擴建後的The Broad展覽空間增加70%，將參觀體驗帶來全然嶄新的篇章。在新館施工期間，博物館將持續對外開放；新建築將於洛杉磯主辦2028年夏季奧運會前對外開放，屆時一般入場仍將免費。