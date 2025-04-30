林師傅團隊從業38年 鋪設露台甲板、Patio涼棚免費估價

林師傅指出，木製露台甲板可靈活設置於各種場地，搭配欄杆或Patio涼棚，擴展舒適的戶外空間。(業者提供)

在美國從事建築業38年的林師傅，專精新建、修補與維護木製戶外露台甲板、Patio涼棚、室內地板鋪設、內外油漆翻新、廚房櫥櫃重新上漆、水泥工程及庭院美化設計。

林師傅指出，木製露台甲板可靈活設置於各種場地，搭配欄杆或Patio涼棚，擴展舒適的戶外空間。施工前會詳盡規劃地面水平與尺寸，搭建框架並穩固結構，若在水泥地上建造亦有標準作業流程。他提醒，木材需每四至五年重新油漆或補漆，以防腐蝕與白蟻侵害，確保結構安全。

鋪設室內地板方面，林師傅常用強化木地板(Laminate Flooring)與乙烯基地板(Vinyl Flooring)。強化木地板自然美觀，耐磨且易於保養；乙烯基地板則防水防變形，適用於浴室、廚房等濕氣較重區域。

多年承建新屋的經驗，使林師傅熟悉各類建築結構，能迅速精準解決居家問題。施工前會繪製設計圖表，與客戶詳細討論與估價，確定後再動工，品質有保障。

工程團隊另承接水電工程、屋頂漏水修補、櫥櫃浴室翻新、檯面更新、花園果樹造景、自動照明與內外監控安裝，以及各類木工與水泥工程。提供免費估價，洽詢請短訊或留言：626-272-3101。