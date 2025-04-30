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AliExpress跨境電商高峰會 CEO Eric張:提升在地服務

洛杉磯訊
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AliExpress美國CEO Eric張。(業者提供)
AliExpress美國CEO Eric張。(業者提供)

中國跨境出口電商平台AliExpress（阿里速賣通）近日聯合全球支付服務供應商Zyla，在洛杉磯市中心地標建築 777 Tower盛大舉辦「人工智慧、電子商務與跨境賣家出海」高峰會。此次活動由風雷集團協辦，吸引超過200位全球跨境電商從業者與專家參與，現場氣氛熱烈。

AliExpress美國CEO Eric張於會中表示，平台致力於為美國消費者打造更智慧、更快速、更在地化的購物體驗，目標是推動全球商業未來發展。隨著在地供應鏈的強化，AliExpress不僅提供來自中國的商品，更增加本地採購商品，以滿足不同地區消費者的需求。

AliExpress國際數位商務部門(AIDC)亦展現驚人成長力道，近年營收成長率突破30%，成為阿里巴巴集團內成長最快的部門之一。該平台目前支援18種語言服務，覆蓋全球市場，並設有多個實體支援中心。透過AI驅動的全球服務團隊，有效提升客戶互動效率與服務品質。

目前，AliExpress已為全球超過2億用戶提供服務，活躍賣家超過30萬人，並支援多達51種支付方式，進一步降低國際交易障礙。在美國地區，AliExpress設有多個辦事處，並於加州Rancho Cucamonga建置倉儲與第三方物流(3PL)基礎設施，大幅縮短配送時效，跨境物流可於5-7天送達，本地商品最快1-3天內抵達，較2021年前縮短逾五成。

Zyla作為本次峰會的重要合作夥伴，展示其全球多幣種支付解決方案，協助企業簡化國際交易流程，並強調AI技術在零售業格局變革中的關鍵作用。透過AliExpress與Zyla的緊密合作，賣家可快速建立新的銷售管道，提升品牌曝光並拓展海外市場。

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