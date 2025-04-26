拉斯維加斯H Mart新店開幕 享受一站式購物

美國最大的亞洲超市連鎖品牌之一的H Mart，已於4月24日在拉斯維加斯2620 S Decatur Blvd隆重開幕（見圖）。全新門市佔地53,395平方英尺，為當地社區帶來前所未有的購物體驗。這家備受期待的新店，將為當地社區帶來嶄新的購物體驗，提供多樣化的新鮮蔬果、優質肉品、海鮮及日常生活用品，一站式滿足消費者所需。

內華達州克拉克縣C區委員April Becker表示：我真的非常開心能歡迎H Mart加入我們的社區。這間充滿活力的新店，不僅會帶來多元又高品質的商品，還會創造更多就業機會，對地方經濟也是一大助力。我已經等不及想讓大家來逛逛，感受H Mart帶來的獨特魅力了，這裡會成為居民們購物、探索和享受生活的好去處。

拉斯維加斯商會會長暨執行長Mary Beth Sewald表示：我們很榮幸能迎接H Mart落腳拉斯維加斯。作為全美的亞裔 超市連鎖，H Mart的到來不僅是經濟上的投入，也為我們這座城市注入更多文化色彩。這次開幕也展現了拉斯維加斯商業社群的成長與多元化，我們很期待看到它在就業、商機與美食體驗上帶來的正面影響。

H Mart以其「一站式購物」體驗聞名，提供多樣化的新鮮蔬果、優質肉品、海鮮、日常雜貨、冷凍食品，以及健康與美容產品。所有商品皆直接來自當地農場及供應商，確保為拉斯維加斯社區帶來最新鮮、最優質的選擇。H Mart不僅致力於提供便利與品質兼具的購物體驗，也積極支持並回饋在地社區，為家庭與美食愛好者打造豐富、多元的生活選擇。新店每日營業時間為早上8點至晚上10點。

美食廣場亮點：除了採買日常食材，這間全新門市也將成為顧客一站式購物的新去處，集結各式民生用品與生活所需。整棟建築規劃了H Mart美食廣場及多元文化空間，致力於提升拉斯維加斯社區的生活品質。美食廣場將包含：「PAIK'S NOODLE」特色韓式中華料理、「BBQ Chicken」知名韓國炸鷄品牌、「HANMO TOFU」韓式豆腐湯與經典湯飯、「MOONBONGRI SOONDAE」傳統韓式料理、「JOPOK TOPOKKI」韓國街頭小吃專門店、「Oh K-Dog」 超人氣韓式熱狗、「Tiger Sugar」來自台灣的經典奶茶品牌。

更多活動資訊、特別促銷和折扣，請訪問H Mart官網：www.hmart.com，或關注KakaoTalk(ID: H Mart NV)、微信 (ID: hmartofficial)、LINE (ID: 906tfvua)以及Facebook和Instagram (@hmartofficial)。