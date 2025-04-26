華美假期 銀髮族哈烏史詩之旅17天全包價2399元

「哈烏史詩之旅」專列近日引發銀髮族轟動，以五星住宿、導遊全程陪伴、慢節奏設計，帶長者用火車輪軸重溫古絲路，更首創列車養生餐與文物導覽耳機。5月28出發（暑期特價）全包價2399元加稅（原價3199元加稅），含洛杉磯到中國往返機票 ，上海到哈薩克斯坦 飛往機票，4-5星酒店，景點門票，一日三餐，中文導遊外籍司機。

5月1日前報名贈送50萬美金旅遊健康保險 。華美假期，讓長輩用從容腳步丈量世界，銀髮專線626-340-4300或 626-320-2065辦公室26060 Acero, Mission Viejo, CA 92691。

銀髮獨享禮遇：贈「絲路急救包」含中英俄文病歷卡、定位追蹤吊牌。夫妻報名享「金婚紀念照」拍攝，贈鍍金相框。全程無階梯轉乘，配發大字體俄語常用字卡，這價格比兒女訂機票還便宜。

鐵軌上的博物館 慢賞雙遺產：業者打造亞洲獨家俄式列車路線，從哈薩克真科夫教堂的鎏金穹頂，到烏茲別克遍貼藍綠琉璃的千年清真寺，每節車廂都像移動博物館，導遊用說故事方式解說，連耳背都聽得清。深入蘇聯時期建造的地下鐵宮殿，黃銅壁燈在拱頂投下流金波紋。

江南南潯古鎮，高齡友善設計藏巧思，全團限20人配「1導遊+1護理師」，列車包廂備有緊急呼叫鈴，每日步行控制在5000步內，五星酒店增設防滑浴墊，晚餐提前1小時避開胃食道逆流高峰，營養師改良中亞抓飯減油30%，上海本幫菜去糖提鮮，杜絕團餐，現場現點現吃江南特色美食，晚餐現熬「四神粥」暖胃。