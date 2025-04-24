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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

打造被動收入 賭城房市短租說明會 4/26-27開講

洛杉磯訊
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在當前經濟環境動盪、聯準會(Fed)即將進入降息循環的背景下，許多精明投資人正悄悄將目光轉向拉斯維加斯的家庭式短租市場。想用一間房子打造被動收入？現在，或許就是進場的良好時機。

美國總統川普近期再次施壓聯準會，要求快速降息以刺激經濟。市場普遍預期2025年下半年將出現三到五次降息，這將直接降低投資型房貸利率，同時也可能推升房價，創造房產增值空間。因此，現階段可說是拉斯維加斯房市的抄底黃金期。

拉斯維加斯以其「全年不打烊」的城市特色，每年吸引超過4,000萬名觀光人潮。從科技大展CES到世界級拳賽UFC、再到F1賽車與大型音樂會、NBA與NFL賽事，城市永遠熱鬧滾滾。相較之下，飯店價格居高不下，越來越多旅客傾向選擇價格更實惠、空間更寬敞並附設廚房的家庭式住宿Airbnb，尤其是家庭或團體旅客對此需求旺盛，帶動整體租屋市場的穩定成長。這也讓拉斯維加斯在眾多短租市場中脫穎而出，其全年平均入住率更勝許多季節性旅遊區。

除了龐大的觀光需求外，拉斯維加斯房價相對親民，中位數僅約40萬美元，對想進場的投資人而言門檻相對較低。而拉斯維加斯與加州之間僅有1小時航程，也吸引大量加州居民前來置產、避稅。

房產顧問Nero Li與Becky Xu將舉辦兩場免費說明會，完整分享如何靠一間房子創造10%至20%的年投報率，以及成為Airbnb超級房東的祕訣。現場還將抽出一位幸運來賓，贈送免費三天兩夜拉斯維加斯旅遊行程。

說明會時間為26日（星期六）上午10時至下午1時，地點為21680 Gateway Center Dr #110, Diamond Bar。第二場將於27日下午2時至4時陽光俱樂部舉行，地址為1320 E. Las Tunas Dr. #102, San Gabriel（門禁密碼4180#），座位有限。報名專線：Ramon Wu 702-334-7767。

此次活動也將分享更多獨家內容，包括如何透過簡單技巧辨識不同客戶性格、快速拓展人脈、甚至在市場不確定性高的情況下，如何透過策略性安排達到25%的無風險資本回報，這場說明會將帶來全新視野與實戰工具。

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