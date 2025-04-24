極品假期「Viking河輪全包式遊歐洲」 每人3499元起

遊輪旅遊方式已蔚然成為現在人的旅遊趨勢，但有別於海洋遊輪許多岸上觀光 旅遊及網路服務需要再額外掏腰包購買，河流遊輪的全包式旅遊更為現代人所喜愛。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。極品假期推出限時清倉大促銷「全包式—Viking河輪特惠」可享受免費歐洲來回機票 、送每房700元船上零用金、送每房250元折扣、每人訂金25元的多重優惠，有條件限制。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。

精選兩個2025年河輪行程（基本房）：「巴黎瑞士12天」，出發日期：11/15, 11/17, 11/24；造訪4國：瑞士、德國 （見圖）、奧地利、法國；蘇黎士至巴黎，每人3499元起。「大歐洲15天」，出發日期：11/5、11/6造訪4國：匈地利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5099元起。

送機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期可去電洽詢。限時促銷至2025年4月30日 。船位有限，動作要快。全美免付費電話1-888-680-5688。