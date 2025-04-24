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極品假期「Viking河輪全包式遊歐洲」 每人3499元起

洛杉磯訊
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遊輪旅遊方式已蔚然成為現在人的旅遊趨勢，但有別於海洋遊輪許多岸上觀光旅遊及網路服務需要再額外掏腰包購買，河流遊輪的全包式旅遊更為現代人所喜愛。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。極品假期推出限時清倉大促銷「全包式—Viking河輪特惠」可享受免費歐洲來回機票、送每房700元船上零用金、送每房250元折扣、每人訂金25元的多重優惠，有條件限制。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。

精選兩個2025年河輪行程（基本房）：「巴黎瑞士12天」，出發日期：11/15, 11/17, 11/24；造訪4國：瑞士、德國（見圖）、奧地利、法國；蘇黎士至巴黎，每人3499元起。「大歐洲15天」，出發日期：11/5、11/6造訪4國：匈地利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5099元起。

送機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期可去電洽詢。限時促銷至2025年4月30日 。船位有限，動作要快。全美免付費電話1-888-680-5688。

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