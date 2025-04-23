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玩夏威夷旅遊 環島、火山探險、浮潛…

洛杉磯訊

夏威夷，這片太平洋上的天堂，以其碧海藍天、金色沙灘、火山奇景和豐富的文化吸引來自世界各地的遊客。選擇一家專業的旅遊公司至關重要，「玩夏威夷旅遊」(Wan Hawaii)是一家本地旅行社，因瞭解夏威夷，更凸顯各方面的專業，

「玩夏威夷旅遊」擁有經驗豐富的專業團隊，包括資深導遊、旅遊策劃師以及客戶服務人員。作為當地業者，定對夏威夷的每一處景點、最佳遊玩時間、隱藏美景和當地文化都有深入的瞭解，且能提供更專業、更地道的旅行建議。

「玩夏威夷」的旅遊線路涵蓋歐胡島、茂宜島、大島、可愛島等熱門目的地，精心設計的特色線路，包括有（一）經典環島遊：遊覽珍珠港、恐龍灣、大風口、白沙灘等景點，（二）火山探險之旅：深入夏威夷大島，感受活火山的魅力，（三）浮潛與海洋探秘：前往著名的浮潛勝地，與五彩斑斕的海洋生物親密接觸（見圖）。

如果偏好個性化定制，或是深度探索夏威夷，均可量身打造行程，並提供專車接送等一站式服務。此外，單項特色的預訂服務包括有直升機觀光、專業教練指導衝浪、日落巡航享受出海樂趣、草裙舞表演與夏威夷晚宴等。

「玩夏威夷」擁有自己的車輛隊伍，專業司機經驗豐富，百萬商業保險，能夠滿足不同規模團隊的需求。該公司的中文導遊和客服團隊都能全程陪伴，亦可提供即時客戶支援。

「玩夏威夷旅遊」提供地道、專業的夏威夷旅行體驗。上網www.WanHawaii.com或電1-808-940-9995（粵語）、1-808-940-9996（國語）洽詢，地址100 N. Beretania St., #129-33A, Honolulu(Chinese Culture Plaza)。

夏威夷 觀光 保險

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