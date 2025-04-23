嚴長壽公益演講人生的兩座山 4月30日洛杉磯、5月7日橙縣

時隔8年，「公益平台文化基金會」董事長嚴長壽先生將再度蒞臨北美洛杉磯 舉辦兩場公益慈善演講。本次演講嚴長壽先生將分享他「從無到有，從小弟到總裁」，台灣「觀光 教父」的心路歷程。

在服兵役時，嚴長壽先生就已經發現台灣花東地區的原住民 部落存在嚴重的問題。因此退休後，他放下總裁的光環，捲起袖子，致力台灣花東地區的教育、觀光、產業、藝術文化及人才培育的推動。15年來，他蹲下身子傾聽土地的聲音，了解需求，串聯資源，號召各界善心人士與業界精英，齊心協力改善偏鄉教育與發展，讓公益可以不一樣。

嚴長壽先生認為，人生有兩座山必須攀登，一是「定義自己」、二是「奉獻社會」。第一座山是關於「征服」；第二座山是屬於「臣服」。兩座山沒有必然的先後，追求第二座山不意味要抹煞第一座山。即使在第一座山登頂，功成名就之外，人生還有第二座山等待攀爬。每個人心中永遠都要有第二座山，放下對金錢、地位和權力的執念，貢獻社會，與需要幫助的人平起平坐、並肩同行。

線上報名：https://dub.sh/r6RWlNM（見圖）；電話報名請撥打：626-873-1618。講座憑票免費入場，免費停車。

講座地點：

• 4月30日週三（洛杉磯）7:00 PM–8:30 PM：西來大學禮堂1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770

• 5月7日週三（橙縣）10:00 AM–11:30 AM：Laguna Woods Clubhouse 7 24111 Moulton Pkwy., Laguna Woods, CA 92637