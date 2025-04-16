美國百傲藥業宣布全面進軍中國

從左至右依次是百傲藥業創始人李惠瓊 聯邦眾議員趙美心和創始人溫傑

美國知名保健品品牌百傲藥業（Biocalth International Inc.）於4月14日宣布正式進軍中國市場。該品牌創立25年來，產品遠銷東南亞 與歐洲多國，深受消費者喜愛。隨著中國對健康養生的重視日益提升，百傲藥業希望將優質的美國保健品帶入中國，為更多家庭提供安全有效的健康選擇。

百傲藥業於2000年成立於美國洛杉磯 ，是一家集研發、生產、銷售於一體的綜合型保健品公司。創辦人溫傑出身醫藥世家，父母皆為華人 移民。他同時擔任多家企業與機構的負責人，包括「美國麓山天然藥物有限公司」、「藥源企業」、「百傲基金會」，並為「美中工商協會」終身榮譽會長，早於1998年即入選《美國名人錄》。

因在美國保健品業界的卓越影響力，溫傑曾多次代表洛杉磯商界參與國會與業界會議。百傲藥業系列產品獲得主流醫藥界廣泛認可，並有多位美國醫師為其背書。2002年，溫傑更因企業成就獲美國總統布什親自接見。

品牌創立初期，為打開知名度，溫傑與共同創辦人李惠瓊曾大膽租下紐約華爾街 曼哈頓橋旁最大的廣告牌，這塊廣告牌先前為勞力士等國際大牌專用，是華人企業鮮少涉足之地。廣告一經推出，即引發市場關注，使百傲藥業迅速登上全美保健品市場的舞台，產品更成功進入數千家主流藥房，成為全美華人保健品銷售冠軍。

百傲藥業的產品也在亞洲市場表現亮眼，特別是在新加坡 ，多次被當地連鎖藥妝店評選為最受歡迎品牌。

此外，百傲藥業重視研發與臨床驗證，自2011年起與UCLA醫學院及多家獨立實驗室合作，進行臨床測試與有效性研究。其產品通過動物實驗與人體實測，獲得多項美國功能性專利，突顯其產品的安全性與科學性。

作為業界領頭羊，百傲藥業也積極投身公益，旗下兒童基金會長年支持弱勢兒童教育與醫療。近期，溫傑與李惠瓊為洛杉磯山火受災居民舉辦慈善音樂會，邀請多位音樂家演出，現場募得大量善款，展現企業家的社會責任與人道關懷。

隨著中國市場的開放與消費升級，百傲藥業將憑藉其美國品質、科學實證及公益精神，致力於為中國消費者提供優質可信賴的健康產品，打造國際化保健品新典範。