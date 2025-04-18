暢小平婚姻介紹中心 4月26日Spring Singles Party 前15名女士半價優惠

暢小平Cindy's Singles婚姻介紹中心，4月26日周六舉辦Spring Singles Party，時間晚上7時，在Almansor Court Ballrom大型晚餐聯誼舞會，邀請Top DJ，卡拉OK，將現場製造出娛樂效果，也能認識來自各地新朋友，每位40元，前15名女士報名參加可半價優惠。

擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的復活節相親大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光，有速配相親請早登記。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，7點至8點卡拉OK，邀請Top DJ，帶動歡樂氣氛，8點開始晚餐，舞會進行至凌晨12點。並可認識來自各地的中美朋友。餐舞會每位40元，地點：Almansor Court 地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心電話：818-355-0318，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。