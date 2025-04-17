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H Mart 2025兒童繪畫比賽5/19截止 總獎金1萬元

洛杉磯訊
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北美最大亞洲超市連鎖之一的H Mart舉辦「2025兒童繪畫比賽」。(圖／H Mart提供)
北美最大亞洲超市連鎖之一的H Mart舉辦「2025兒童繪畫比賽」。(圖／H Mart提供)

北美最大亞洲超市連鎖之一的H Mart為慶祝家庭月，開始「2025兒童繪畫比賽」。本活動限H Mart會員子女參加，總獎金一萬元。

比賽自即日起至5月19日（星期一）止，共設兩組：幼兒組（幼兒園學童）和少兒組（1年級-6年級青少年）。

有意參加者可持H Mart會員卡至全美各地H Mart客服中心報名，並領取比賽專用繪圖紙。

比賽將選出共90位得獎者。各組別的全場優勝者（每組一名）將獲得1,000元獎學金（H Mart禮品卡）及特別獎杯。各組別亦將選出第一名（2名）、第二名（5名）、第三名（10名）及佳作（全組共54名），頒發獎學金及獎杯。

得獎名單將於6月23日（星期一）公佈，屆時將透過H Mart官方網站(www.hmart.com)、官方Instagram帳號、各門市公告以及電子郵件通知。H Mart表示：「我們希望藉由本次繪畫比賽，鼓勵孩子們盡情發揮創意與想像力，並留下難忘而有意義的回憶。」

如需瞭解更多資訊，請洽客服中心（電郵：[email protected]／電話：877-427-7386）。加州門市店：Diamond Bar(909-839-0300)，Irvine(949-833-0111)，Garden Grove(714-534-4113)，San Diego(858-577-0060)，Buena Park(714-249-7070)，Los Angeles(213-235-9560)，Torrance(310-974-6880)，Cerritos(562-303-9810)，De Anza(408-418-1601)，San Jose(408-599-5440)，Arcadia(626-241-9300)，K Town(213-235-1666)，Balboa(858-836-9230)，Los Angeles 3(213-325-1917)，San Francisco(650-993-7450)，Irvine 2(949-265-8885)，Irvine 3(949-739-7474)，Chino(909-664-2001)。

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