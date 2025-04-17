歐之旅多彩雲南、貴州14天深度遊 10/7出發

全球最大的苗族聚居地西江千戶苗寨。(圖／歐之旅提供)

應眾多旅客要求，歐之旅(P&D Travel)特別推出四季如春的「雲南、貴州14深度之旅」，精選中國西南最具代表性的自然奇景與民族風情，10月7日出發，現接受報名中。

歐之旅指出，中國南方喀斯特地形造就的自然美景令人迷不思返，少數民族沉澱的大山文化與獨特的風情更讓人激動不已，人與自然和諧在這方水土上得到了最生動的詮釋。「雲南、貴州14天」是該公司傾心推介的亞洲遊項目之一。

此團亮點行程包括亞洲第一大瀑，氣勢磅礡的黃果樹瀑布、清朝古橋與幽谷奇景融為一體的荔波大小七孔、全球最大的苗族聚居地西江千戶苗寨及朗德苗寨，奇幻的織金洞與馬嶺河大峽谷，萬林峰、石林風景區，船遊洱海，欣賞玉龍雪山與虎跳峽，感受黑龍潭寧靜之美。其中，荔波小七孔景區被中國地理雜誌評選為「中國最美的地方」，位於黔桂交界，由一座建於清朝道光15年（1836年）的七孔古石橋而得名，峽長幽谷集山、水、洞、林、瀑、湖、石多種景觀於一體，美輪美奐。

除了參訪苗寨族獨有的木吊腳樓建築外，還可觀賞寨民表演的攔路酒歌、盛裝苗舞、蘆笙舞、八抬蘆笙舞等節目，神秘且充滿民族風情的西江，見證整個苗族發展史。

「印象麗江秀」的演出場地位於海拔3050米高的玉龍雪山景區甘海子，以雪山為背景，汲天地之靈氣。 麗江古城是中國民居中具有鮮明特色和風格的類型之一。大理古城坐落於洱海和蒼山之間，古城內的城牆和官府皆保存得十分完好。

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