我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲後當心肌肉流失 心臟疾病、骨質疏鬆風險大增

動盪略見緩解 美股中止連二升 道指跌逾150點

南加慈善高爾夫球賽5月5日 特邀嚴長壽先生一同為愛揮桿

南加州華人慈善高爾夫球

十年有成! 2025年【南加州華人慈善高爾夫球邀請賽】將於5月 5 日（星期一）上午 11:30 在Yorba Linda的Yorba Linda Country Club 舉辦。活動結合高爾夫球賽、慈善拍賣晚宴、廠商攤位贊助及愛心捐贈，誠邀您一起為公益揮桿。活動及拍賣收益將全數作為公益捐款。本次活動由「南加州台灣旅館業同業公會」主辦，「公益平台文化基金會國際分會」、「幼苗高爾夫球發展基金會」及「汪志毅高爾夫球學院」一同協辦。今年，公益平台文化基金會董事長「嚴長壽」先生將親臨現場做專題演講分享公益之路15年，感謝過去10年來，一起為公益付出的球友以及好友的熱情參與。

自2015年起，「南加州華人慈善高爾夫球賽」共募得超過120萬美金的善款。今年，我們將繼續接受美國地區的公益慈善組織申請善款。總共會有5個組織獲得遴選，每一個獲選的公益組織將獲得一萬美金的捐贈，如果善款仍有剩餘，餘額將捐贈給「公益平台文化基金會國際分會ACFI」。今年另外一個特點是：在18個洞的發球台將開放給廠商贊助攤位，讓廠商都有機會在球場上和140名球員直接面對面交流，是一個拓展商機難得的好機會。

今年慈善高爾夫球比賽仍然以 4 人一組最佳球位(Scramble)團體賽的形式來進行。每人的報名費是$300 (包括：球費、午餐及晩餐)。 慈善拍賣晚宴將於5點開始，地點是在Yorba Linda County Club。慈善拍賣物品種類豐富，包括「墨西哥Cabo San Lucas 豪華七夜海景套房」、「台東四天三夜豪華遊含食宿交通」、「四人一日高爾夫球教學下場指導」、「洛杉磯—台北豪華經濟艙來回機票」、「江賢二授權複製名畫」、「版畫」…等。

活動召集人 Benson Liao 廖彬淳，聯繫電話：626-712-9688。如欲捐款給「公益平台文化基金會國際分會」501(c)3，稅號81-2835964，可將支票郵寄至：17506 Colima Road, Suite 200, Rowland Heights, CA 91748，支票抬頭「Alliance Cultural Foundation International」或線上捐款：https://dub.sh/ivK7mal

拍賣 加州 南加 華人 墨西哥

上一則

排隊搶購Trader Joe's人氣提袋 背後好多愛的故事

下一則

摸胸、下體緊貼女客戶頭部 華男按摩師涉嫌性侵

熱門新聞

有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
聖地牙哥消防局在與波威消防局的合作下，從兩市交界處的一個下水道中，救出一名失蹤多日的女性。（ABC 10）

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

2025-04-08 14:45
羅麗惠指出，她將自己定位為「每天穿著制服、從東跑到西的小生意人」，以務實態度經營事業，逐步累積出如今的資產規模。（記者張庭瑜/攝影）

南加華女700萬創業 今擁14旅館 全靠這方法

2025-04-10 02:18
Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡
趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松

趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松