南加慈善高爾夫球賽5月5日 特邀嚴長壽先生一同為愛揮桿

十年有成! 2025年【南加州華人 慈善高爾夫球邀請賽】將於5月 5 日（星期一）上午 11:30 在Yorba Linda的Yorba Linda Country Club 舉辦。活動結合高爾夫球賽、慈善拍賣 晚宴、廠商攤位贊助及愛心捐贈，誠邀您一起為公益揮桿。活動及拍賣收益將全數作為公益捐款。本次活動由「南加 州台灣旅館業同業公會」主辦，「公益平台文化基金會國際分會」、「幼苗高爾夫球發展基金會」及「汪志毅高爾夫球學院」一同協辦。今年，公益平台文化基金會董事長「嚴長壽」先生將親臨現場做專題演講分享公益之路15年，感謝過去10年來，一起為公益付出的球友以及好友的熱情參與。

自2015年起，「南加州華人慈善高爾夫球賽」共募得超過120萬美金的善款。今年，我們將繼續接受美國地區的公益慈善組織申請善款。總共會有5個組織獲得遴選，每一個獲選的公益組織將獲得一萬美金的捐贈，如果善款仍有剩餘，餘額將捐贈給「公益平台文化基金會國際分會ACFI」。今年另外一個特點是：在18個洞的發球台將開放給廠商贊助攤位，讓廠商都有機會在球場上和140名球員直接面對面交流，是一個拓展商機難得的好機會。

今年慈善高爾夫球比賽仍然以 4 人一組最佳球位(Scramble)團體賽的形式來進行。每人的報名費是$300 (包括：球費、午餐及晩餐)。 慈善拍賣晚宴將於5點開始，地點是在Yorba Linda County Club。慈善拍賣物品種類豐富，包括「墨西哥 Cabo San Lucas 豪華七夜海景套房」、「台東四天三夜豪華遊含食宿交通」、「四人一日高爾夫球教學下場指導」、「洛杉磯—台北豪華經濟艙來回機票」、「江賢二授權複製名畫」、「版畫」…等。

活動召集人 Benson Liao 廖彬淳，聯繫電話：626-712-9688。如欲捐款給「公益平台文化基金會國際分會」501(c)3，稅號81-2835964，可將支票郵寄至：17506 Colima Road, Suite 200, Rowland Heights, CA 91748，支票抬頭「Alliance Cultural Foundation International」或線上捐款：https://dub.sh/ivK7mal