4月30日洛杉磯、5月7日橙縣：【公益平台文化基金會】董事長嚴長壽先生免費公益演講——人生的兩座山

時隔8年，【公益平台文化基金會】董事長嚴長壽先生將再度蒞臨北美洛杉磯 舉辦兩場公益慈善演講。本次演講嚴長壽先生將分享他「從無到有，從小弟到總裁」，台灣「觀光 教父」的心路歷程。在服兵役時，嚴長壽先生就已經發現台灣花東地區的原住民 部落存在嚴重的問題：資源匱乏、人口流失、教育落後等。因此退休 後，他放下總裁的光環，捲起袖子，致力台灣花東地區的教育、觀光、產業、藝術文化及人才培育的推動。15年來，他蹲下身子傾聽土地的聲音，了解需求，串聯資源，號召各界善心人士與業界精英，齊心協力改善偏鄉教育與發展，讓公益可以不一樣!

嚴長壽先生認為，人生有兩座山必須攀登，一是「定義自己」、二是「奉獻社會」。第一座山是關於「征服」；第二座山是屬於「臣服」。兩座山沒有必然的先後，追求第二座山不意味要抹煞第一座山。即使在第一座山登頂，功成名就之外，人生還有第二座山等待攀爬。每個人心中永遠都要有第二座山，放下對金錢、地位和權力的執念，貢獻社會，與需要幫助的人平起平坐、並肩同行。一個人走的快，一群人走的遠；合眾人之力，才能讓公益永續經營!

嚴長壽先生將透過這次的演講與大家分享過去十幾年深耕公益的成果，也鼓勵大家持續正向的付出與努力，讓這個社會更美好。誠摯地邀請您一起參與這場盛宴。**講座憑票免費入場，免費停車。

線上報名：https://dub.sh/r6RWlNM

電話報名請撥打：626-873-1618

講座地點：

• 4月30日 週三 (洛杉磯) 7:00 PM – 8:30 PM：西來大學禮堂 | 1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770

• 5月7日 週三 (橙縣 ) 10:00 AM – 11:30 AM：Laguna Woods Clubhouse 7 | 24111 Moulton Pkwy., Laguna Woods, CA 92637