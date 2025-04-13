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正宗衡陽小炒 湘辣樓 阿罕布拉隆重開幕

洛杉磯訊
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洛杉磯的吃貨有福了，尤其是愛吃辣的吃貨們！近來中國流傳著「世界小炒看湖南，湖南小炒看衡陽」。標榜正宗衡陽小炒的湘辣樓在阿罕布拉山谷大道上開幕了，尚未正式開張就吸引老鄉天天光臨支持，可謂先聲奪人！

湘辣樓負責人David陳有30餘年餐館經驗，他表示，中國兩大辣菜菜系，一是以“鮮香辣”為主要特點的湖南的湘菜，另一則是麻辣的川菜。湘菜以新鮮食材加上多種不同辣椒暴炒香氣而成乾香辣而不上火。湘辣樓主廚來自湖南的專業廚師，講究的是「菜無語而香自溢，實在有品味」，每一道菜都是一道道炒岀來的，用的佐料也是特地從家鄉運來確保口味正宗。其中衡東黃貢椒，傳說慈禧太后品嚐到後驚為美味，成為貢品因而得名。黃貢椒顏色橙黃，皮薄肉厚，辣中帶甜，而不傷胃，回味悠長，成為了一種是外地無法複製的地方特色秘密武器。小米辣是一種小紅椒，特別辣帶給人淋灕盡致的味覺感受，那種舌尖上火辣辣熱騰騰的味道直接刺激著味蕾，讓人大呼過癮，還有美人椒。

David也分享了幾道有幾道湘辣樓，首先是「牛鞭燒甲魚」。牛鞭切花刀，每日進貨新鮮活甲魚，甲魚Q彈可口，膠原蛋白特多，比海參Q彈比牛筋容易咀嚼，毫無腥味。除了男生之外，也是女生的護膚保養聖品。

另外「香棘衡東脆肚」更是招牌之一，豬肚切絲，刀工決定了這道菜的口感，裡邊的黃貢椒、小米辣更是此菜的精髓。這道菜香辣脆爽，全程大火熱油快速爆炒之後，加入辣椒小米椒，時間不能超過30秒。Q彈爽脆，伴隨辣椒小米辣在口中廻蕩，回味無窮欲罷不能，下飯也下酒很多食客都被脆肚的香辣脆爽所征服。

還有小龍蝦倍受女性喜歡，小龍蝦最忌土味，湘辣樓每日購買新鮮活的小龍蝦由廚師花一個多小時專業清理快炒之後乾香可口沒土味。

David最後分享一道傳家之袐。衡陽會戰時陳奶奶炒了一道辣椒衡陽小炒肉招待抗日名將方先覺，方將軍讚不覺口，這道菜成了傳家寶也帶來洛杉磯與顧客分享。

湘辣樓其它正宗湘菜包括皮蛋辣椒擂茄子，蒜苔炒臘肉，湘味紅燒肉，荷葉包夾梅菜扣肉，水煮活魚，剁椒魚頭。在試試營運當中已經有很多湖南老鄉來捧場，證實了這裡的口味道地。湘辣樓4月15號正式營業，地址：500 W Valley Blvd. Alhambra 。電話626-520-3333。

小米 洛杉磯 阿罕布拉

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