小雅屋母親節蛋糕 4/20前預購享早鳥85折優惠

知名連鎖烘焙品牌小雅屋（JJ Bakery）推出母親節 蛋糕預購優惠活動，即日起至4月20日，凡預訂指定母親節蛋糕，即可享有85折早鳥優惠。4月21日至5月7日預訂，可享受9折優惠。所有預訂蛋糕均可於4月18日至5月11日之間至門店取貨。為民眾獻上最甜蜜的母親節祝福。

本次活動主打多款人氣限定蛋糕，包括充滿花果香氣的「椰香芋蛋糕」、經典不敗的「紐約重乳酪蛋糕」、造型可愛的「媽媽派對蛋糕」，以及口感濃郁的「母親節提拉米蘇」。價格優惠，最適合與家人一同歡慶佳節。

小雅屋強調，今年的母親節蛋糕不僅在外型設計上加入更多愛心元素，更使用高品質食材手工製作，從視覺到味覺都傳遞滿滿的感謝心意。為避免節日前夕訂購人潮過多，建議顧客提前於活動期間預定，享受早鳥折扣並確保取貨時段。

小雅屋在南加州 多地設有分店，詳情可至官網查詢：https://www.jjbakeryusa.com/location。

天普 市店電話：626-287-2588，地址：5755 ROSEMEAD BLVD., Temple City。

工業市店電話：626-965-1388，地址：18558 GALE AVE. #168, City of Industry。

哈岡店電話：626-333-1278，地址：15842 HALLIBURTON RD, Hacienda Heights。

羅蘭岡店電話：626-581-1678，地址：1744 NOGALES ST, Rowland Heights。

亞凱迪亞 店電話：626-836-6888，地址：1130 S BALDWIN AVE, Arcadia。

托倫斯店電話：310-328-6668，地址：2370 CRENSHAW BLVD, TORRANCE。