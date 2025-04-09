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華美銀行贊助THE BROAD藝術館擴建為2028奧運暖身

洛杉磯訊
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由The Broad博物館創始人Edythe L. Broad、創始董事兼總裁 Joanne Heyler、洛杉磯市長Karen Bass、洛杉磯縣委主席Hilda L. Solis、華美銀行首席執行官、董事會主席吳建民(Dominic Ng)等共同主持。超過170位嘉賓出席，包括洛市議員Ysabel Jurado、演員Jane Fonda。

吳建民致詞表示，藝術能引起不同背景的人們共鳴，交流對話。華美銀行如同該行英文名（East West Bank)，除了專注銀行業務外，更積極促進東西方文化及藝術的交流。他10年前與創辦人Edythe L. Broad因為慈善活動相識結緣，她說華美銀行將成為第一大銀行。承蒙她的金口，現在華美銀行是總部在南加州最大的商業銀行。自2017年起，華美銀行一直是 The Broad 的首席合作夥伴，並承諾作為博物館擴建計劃的獨家開幕贊助商，並延續其作為首席合作夥伴至 2037年。

洛市市長凱倫·巴斯表示，洛杉磯迎2028年奧運之刻，The Broad的擴建將使數百萬的國際旅客與市民體驗The Broad的魅力，進一步鞏固洛杉磯作為國際藝術與文化重鎮的地位，並帶動就業與經濟機會。

洛縣縣委代理主席索利斯表示，動土典禮舉行的前一周，洛縣委正式表決通過設立Grand Ave文化區，包括 The Broad在內的18個位於市中心藝術、文化與公共機構支持，提升藝術走廊的能見度，並讓觀光客與當地居民更便利地享受這一區域的豐富文化資源。

創辦人人Edythe L. Broad表示，The Broad的成就遠超過她和Eli最初的夢想。擴建該館的願景是讓洛杉磯成為世界藝術之都。

The Broad董事Joanne Heyler 表示：擴建後的The Broad展覽空間增加 70%，將參觀體驗帶來全然嶄新的篇章。運用了『寶庫』的視覺語匯來打造公共空間，全新的戶外頂樓庭院與靈活的現場表演空間，將帶來突破界限的表演與音樂會，為參觀未來的 The Broad 增添全新體驗。在新館施工期間，博物館將持續對外開放；新建築將於洛杉磯主辦 2028 年夏季奧運會前對外開放，屆時一般入場仍將免費。

洛杉磯 洛縣 奧運 加州 觀光

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