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中國信託定存利率4.20% 輕鬆累積財富

洛杉磯訊
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CTBC Bank USA。(業者提供)
CTBC Bank USA。(業者提供)

美國中國信託銀行推出5個月定存4.20%年利率及12個月定存4.00%年利率，幫助達成2025儲蓄目標。

該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理。5個月定存4.20%年利率最低開戶金額為10,000美元。12個月定存4.00%年利率最低開戶金額為50,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須同時開設全新或已擁有個人或商業支票帳戶。既有支票帳戶，當日支票帳戶餘額至少為5,000美元。全新支票帳戶，開戶當日支票帳戶金額至少為5,000美元。詳情請至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986。

此外，美國中國信託銀行特別推出中信客戶專屬優惠，迎接春夏的到來，即日起，可以享受量身訂製的特別優惠與折扣。詳情可上網www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com 。

利率 貸款 華人

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