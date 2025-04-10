劉大年房地產4/12-13 分析拉斯維加斯移居優勢

NVWM Realty（劉大年房地產）將於4月舉辦兩場免費中文講座，請提前預約，或掃描二維碼報名。

NVWM Realty（劉大年房地產 ）將於4月舉辦兩場免費中文講座，深入分析拉斯維加斯房地產市場及移居優勢。第一場將於4月12日（週六）下午2時至4時在Diamond Bar Center (1600 Grand Ave, Diamond Bar)舉行，第二場則於13日（週日）下午2時至4時在Rosemead Community Recreation Center and Park (3936 Muscatel Ave, Rosemead)舉行。會場人數有限，請提前預約報名，聯繫電話702-686-2345，或掃描二維碼報名。

NVWM Realty專注於拉斯維加斯的房地產市場，業務涵蓋房屋買賣、管理、短租投資及1031房產轉換。自2009年以來，劉大年房地產以優質服務和良好口碑建立了穩固基礎，致力於提供高端、專業的房屋管理和買賣服務，並保證無論有無優惠或免收費用，服務質量始終如一。

2009年底，劉大年(3JM)進入法院拍賣房地產市場，選擇適合投資的房產進行翻新，並以「包房客也包維修」的投資計劃承擔風險，迅速獲得投資人信任。該計劃的成功讓房源需求超過供應。2012年，劉大年成立NVWM Realty，繼續推動「3JM包山包海投資計劃」，並擴大房源，同時成立專業房屋管理部門，提供更多選擇，致力於成為「最好的不動產投資平台」。自2012年以來，該部門已管理超過一千處房產，並為房東和租戶提供全方位的專業服務。

此外，劉大年房地產提供1031交換服務，幫助投資者將單一房產轉換為多套房產，實現資本增值。同時他們還有「258計劃」，對管理的房產提供階段性銷售優惠，並承諾在房產管理八年後免收賣方經紀佣金，進一步提升市場競爭力。

每月，劉大年房地產會在南北加州 舉辦「拉斯維加斯房地產講座」，介紹拉斯維加斯的市場潛力及發展前景，強調房地產作為居住、商業及投資工具的多功能性，讓客戶不必親自管理，也能獲得穩定收益。

劉大年承諾，以誠信經營，確保公司長期發展，並致力於將劉大年房地產打造成拉斯維加斯最優質的房地產公司，為客戶提供完善的投資平台。想了解更多關於他們的服務與拉斯維加斯房產投資，可於活動中了解更多。