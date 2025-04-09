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Simply Veneers牙科美容診所 專精貼片療程

洛杉磯訊
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位於新港灘(Newport Beach)的Simply Veneers牙科美容診所創立於1985年，由白人牙醫Zak博士主持。

該診所專注於植牙、牙冠及牙齒貼片等美容牙科項目，擁有逾四十年經驗。診所提供免費X光、牙齒掃描與美牙設計服務，並可協助辦理分期付款方案。植牙費用自1600元起，牙齒貼片與牙冠則自1200元起，最快兩週內可完成笑容重塑。

Zak博士在牙科美容領域擁有超過四十年的專業經歷，曾於新港灘及洛杉磯縣多個城市進行牙齒修復，累計協助數萬人重獲自然的笑容。對於細節的敏銳觀察與對完美的執著，使其在每一次笑容改造中皆力求自然與協調。他目前專注於牙齒貼片療程，致力於打造符合個人特色的自然笑容。

Zak博士亦為美國口腔癌基金會創辦人及美國美容牙科協會成員。其職業生涯中，曾指導多位牙醫從業者，強調審美與品質並重。他認為，打造理想笑容並非僅依賴外觀精美的貼片，更需對骨骼結構、牙齒色調及表情細節具備深入理解。基於此理念，Simply Veneers牙科美容診所致力為每位患者量身打造貼合個人特質的美容方案，實現自然且協調的笑容。

牙醫美容診所地址：2131 Westcliff Dr, Newport Beach, Ca 92660；網站：Simplyveneers.com/zh

中文諮詢專線：818-6511212；英文諮詢專線：949-7771007；微信：tqq258802364

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