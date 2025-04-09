陳肇新博士醫學院升學講座 可電諮詢

4月12日週六下午線上醫學院升學 講座 ，主講人：Dr. Simon Chan陳肇新醫學博士MD, MBA, MPH, MSOD, MDR 中文演講（見圖）。

BS/MD Combined Program —— An Early Acceptance to Medical School , BS/MD本科醫科連讀 —— 捷足先登成為醫生的保證。

傳統醫學院的申請過程，備考MCAT爭取高分，準備申請文章以及面試，都給學生帶來很大精神壓力，其中還伴隨著其他醫學研究項目的安排。如果早期已經有堅定的志向要成為醫生的高中學生，可以大膽嘗試申請BS/MD本科醫科連讀計劃。BS/MD連讀縮短了課程時間，大大減輕了學生的成績分數和申請過程的壓力，是更快捷更高效的提前獲得醫學院錄取資格的途徑。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤 Princeton普林斯頓大學，Mount Sinai和UCLA醫學院，專職內科、腸胃科專科醫生30年，輔導名牌大學和醫學院申請近20年。陳博士在4月12日週六下午線上醫學院升學講座，將逐一分享學生如何從早期醫療醫學的體驗和學習中建立申請BS/MD連讀計劃的優勢，哪些學生適合申請BS/MD連讀，以及陳博士親自教授的醫學預科臨床醫療實踐，希望幫助有志向做醫生的高中生，大學生獲得臨床醫療的經驗。諮詢：626-826-2833，微信 ：uscollegesuccess