王福楠醫學博士 專精幹細胞培養、臨床使用

王福楠醫學博士在生殖醫學與幹細胞研究領域取得重要成就，為人類健康事業開拓了新的可能。他的研究成果不僅獲得美國及國際多項獎項，亦為醫學界帶來新的發展契機。

王福楠醫學博士表示，人體並非完美，自然需要些許的幫忙，幹細胞是幫忙人類最偉大、最基礎的功臣。然而，幹細胞在成體中，源自何處呢？精子與卵子受精的剎那，成為一個胚胎，即是幹細胞的開始。之後，發育為一個人體，含有200多種不同的組織器官，成年人的總細胞數量為43至75兆個，甚至更多。

一個成體，其成熟的幹細胞可在人體各種組織中被發現。各式各樣的幹細胞，隱藏在人體不同的組織中，大約每1000萬個成熟細胞，可以發現一個隱藏其中的幹細胞。比較豐富的「幹細胞遠前端質點」其僅是一個微細的小點，卻存在各式各樣的組織裡，它們在顯微鏡下並不能被區分之，而需藉由高端的生物技術，才可以順利地、有效地誘發、導引出來，並施行繼代培養，藉以獲得大量的優質幹細胞，才能供治療人類諸多疾病、難症、奇症等。

王福楠醫師表示，如何做幹細胞的誘導，及繼代培養，乃至大量擴增呢？目前生技公司實驗室工廠、大學醫學院或醫院、醫療院所實驗室，其方法均有所不同。一般而言，這些機構只能做繼代培養、擴增到第四代，隨即冷凍到攝氏零下196度，要用的時候，再拿出來解凍，作臨床使用。為什麼呢？因為在第四代以後，如再繼續培養、擴增下去，幹細胞恐全部死亡了。

美國幹細胞基地中心負責人王福楠博士，在幹細胞製備與臨床應用方面積累了豐富經驗。優良幹細胞製備的方式、擴增的方法，有很多種且十分重要。王醫師表示，他的方法，幹細胞可以繼代培養15代甚至20代，而不失其活性，仍然保有優秀的治療效果。他培養出來的幹細胞，不必在實驗室特有的情況下，如恆溫攝氏37度，恆濕90%的濕度，定量5%的二氧化碳，定量20%的氧氣，及其餘為乾燥氮氣的情況下，在一般的環境下，如在一般的辦公桌上，他製造的幹細胞仍可存活7天（168小時）以上，等於這些幹細胞可以搭乘飛機，環繞地球7個圓周。比起以上所說，相較於一般的實驗室，只能存活8-12小時，最多18小時，展現出顯著優勢。

王福楠醫學博士強調，接受幹細胞治療的患者應充分了解治療方式與相關技術，以確保安全與療效。目前，幹細胞可透過靜脈輸注、回輸、椎間腔注射、局部注射等方式進行臨床應用。

深入了解幹細胞技術與治療原則，有助於保障個人健康與權益。

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