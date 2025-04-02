2025春季教育展／華裔教育專家Lindy Bell破解高學費迷思 傳授助學金申請

Lindy Bell

近年來，美國大學學費年年攀升，一些頂尖私立大學每年總費用甚至突破九萬美元，讓許多家庭倍感壓力。然而，透過正確的財務策略與時間規劃，原本沉重的負擔其實有機會大幅降低。

華裔 教育專家Lindy Bell擁有豐富實戰經驗，成功協助眾多家庭申請到高額獎助學金。她將在「世界日報2025春季教育展」上帶來專題講座，分享如何透過合法合規的資產調整與申請策略，爭取到最多的教育資源。

Lindy曾協助一名被私立名校錄取的華裔學生，原本學費高達92,000美元，最終實付僅2,700美元。關鍵在於提前調整家庭資產結構、優化報稅資料，並完整提交FAFSA與CSS Profile表格。她指出，不少中產家庭無法獲得資助，常因誤踩三大陷阱：孩子名下有資產、收入結構未調整、或錯過申請時程與細節填寫。

講座將解析學費上漲趨勢、獎助學金計算方式、各家庭類型可能面臨的限制與機會，並提供三大破解策略：將資產轉移至不計入項目如退休帳戶、提早準備申請時程、以及透過具體理由主動提出申訴，爭取再次評估的機會。

Lindy Bell 持有美國投資與保險 執照，為認證大學教育金專家與退休金 分析師，並曾任大型企業財務主管。此次她將與具教育法規背景的David Sanepour一同出席，結合財務與法務專長，協助家庭從制度內部找到最實際的節省途徑。此講座將為華人家庭揭開高學費背後的真相，帶來具體、可行的解決方案。