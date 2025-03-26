國泰銀行2025年獎學金報名仍在進行中

自2025年1月1日起，國泰銀行獎學金向南加 州地區符合申請條件的中國留學生 全面開放申請。報名截止時間現已延長至美國西岸時間2025年4月30日晚上11:59。欲成為獎學金候選人，請在截止日期前提交申請表格和相應資料，在報名期限外收到的申請將不予考慮。

2025年國泰銀行獎學金將以學術成就、品德、社區服務及經濟背景等評審標準進行審核，經過南加州大學 教授組成的專家評審組及國泰銀行高管組成的評委會的兩輪評選，最終會選出六位獲獎學生，每人獲頒6,000美元獎學金。

國泰銀行自1962年成立以來，一直堅持推動美中之間的商業、經濟和文化交流，並在2015年設立了國泰銀行獎學金項目，獲得了中華人民共和國駐洛杉磯 總領館的大力支持。截至2024年，國泰銀行已向六十名獲獎學生頒發了共計36萬美元，以此鼓勵來美留學並表現優異的中國學生。

欲瞭解更多關於獎學金詳情與申請細則，請掃描以下二維碼瀏覽國泰銀行網站。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）的子公司。 1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，我們在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險 公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。