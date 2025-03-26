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國泰銀行2025年獎學金報名仍在進行中

洛杉磯訊
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自2025年1月1日起，國泰銀行獎學金向南加州地區符合申請條件的中國留學生全面開放申請。報名截止時間現已延長至美國西岸時間2025年4月30日晚上11:59。欲成為獎學金候選人，請在截止日期前提交申請表格和相應資料，在報名期限外收到的申請將不予考慮。

2025年國泰銀行獎學金將以學術成就、品德、社區服務及經濟背景等評審標準進行審核，經過南加州大學教授組成的專家評審組及國泰銀行高管組成的評委會的兩輪評選，最終會選出六位獲獎學生，每人獲頒6,000美元獎學金。

國泰銀行自1962年成立以來，一直堅持推動美中之間的商業、經濟和文化交流，並在2015年設立了國泰銀行獎學金項目，獲得了中華人民共和國駐洛杉磯總領館的大力支持。截至2024年，國泰銀行已向六十名獲獎學生頒發了共計36萬美元，以此鼓勵來美留學並表現優異的中國學生。

欲瞭解更多關於獎學金詳情與申請細則，請掃描以下二維碼瀏覽國泰銀行網站。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）的子公司。 1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，我們在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。

加州大學 南加 保險 洛杉磯 中國留學生

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