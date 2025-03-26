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Dr. Kim's Dentistry27年經驗 植牙逾2萬例

洛杉磯訊
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Dr. Kim's Dentistry（見圖）金博士牙科，27年來，金院長植牙超過2萬多例，經驗豐富，專精各種失敗的植牙，為眾多具有挑戰性的牙科病例提供了解決方案。 所有這些專業領域的專業知識使金院長成為一名優秀牙科醫生，豐富的經驗 ，可以滿足不同患者的需求包括種植手術、根管治療、牙齒矯正、牙周手術、美容牙科和普通牙科。

金院長的手術還包括鼻竇提升術、諮詢和搶救失敗的植牙病例，並為眾多具有挑戰性的牙科病例提供了解決方案。 所有這些專業領域的專業知識使他成為一名獨特的牙科醫生，可以在一個辦公室滿足幾乎所有患者的需求。

該診所提供最好的一站式牙科治療，金院長介紹了當天然牙齒受到細菌感染時，牙齒的神經就會受到感染。如果不及時治療，感染可能會擴散到牙齦和顎骨，導致劇烈疼痛。患者可能需要根管治療的一些跡象是：持續的牙齒疼痛，對冷熱敏感，吃東西的時候疼，牙齦腫脹，感覺鬆動等，建議進行根管治療，及時保存天然牙，避免拔除。 

植牙手術，如果失去了一顆或多顆牙齒，建議種植牙來替代天然牙齒的功能。種植牙手術涉及將人造鈦牙根植入上頜骨和下頜骨。一旦在手術後 3 至 6 個月放置了基台支撐的牙冠，就可以輕鬆地咀嚼食物並自信地微笑。鈦種植體非常耐用，遵循正確的刷牙技術可確保種植牙的終身使用。

該診所專精，固定及活動假牙，人工植牙，牙齒美容，根管治療，蛀牙治療，洗牙拔牙，補牙，當日拔牙植牙一次完成。

接受PPO牙科保險，洽詢電話626-810-2782，地址19250 Colima Rd. Rowland Heights, CA 91748。可上網www.kimsdentistry.com。

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