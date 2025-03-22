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世紀旅遊豪華中國夢 精選五行程

洛杉磯訊
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世紀遊輪旅遊特別推出2025年超豪華中國夢之旅，精選五大頂級行程，為旅客打造無與倫比的深度遊體驗。所有行程均包含國際往返機票、五星級酒店、五星級郵輪陽台房、全程豪華巴士、行程所列景點門票、指定餐食，以及專業中文導遊，並可從美國各大城市出發。

其中，「長江三峽超豪華之旅21天」行程造訪台北、北京、西安、重慶、長江三峽郵輪（見圖）、宜昌、荊州、上海、桂林、陽朔、香港，價格自4199元起，首發團將於4月3日出發，其他可選日期包括5月8日、5月15日、7月10日、8月7日、8月28日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日、10月23日及11月6日。

另一項深受旅客喜愛的行程「中國夢長江三峽超豪華之旅19天」，途經北京、西安、重慶、長江三峽郵輪、宜昌、荊州、上海、桂林、陽朔、香港，價格自3999元起，首發日期為4月5日，其他可選日期包括5月10日、5月17日、7月12日、8月9日、8月30日、9月13日、9月20日、9月27日、10月11日、10月25日、11月1日及11月8日。

此外，世紀旅遊還推出「錦繡中華大長江16天超豪華遊」，價格自4399元起，行程涵蓋上海、揚州、南京、池州、九江、武漢、岳陽、荊州、宜昌、長江三峽、豐都、重慶，3月17日首發，後續出發日期為4月7日、5月19日、6月9日、9月1日、9月22日、10月13日、11月3日及11月24日。

對於希望縮短行程的旅客，世紀旅遊亦提供「長江三峽超豪華14天遊」，價格自3399元起，涵蓋北京、西安、重慶、長江三峽郵輪、宜昌、荊州、上海，首發日期為3月22日，其他出發日期為4月5日、5月10日、5月17日、7月12日、8月9日、8月30日、9月13日、9月20日、9月27日、10月11日、10月25日、11月1日及11月8日。

此外，針對春季出遊需求，「春暖花開的季節超豪華18天遊」行程途經香港、桂林、陽朔、長沙、鳳凰古城、張家界、荊州、宜昌、長江三峽、重慶、成都，價格自2999元起，僅於4月19日出發。

世紀旅遊亦推出多條國際豪華旅遊線，包括「西域絲綢之路15天」3399元起、「澳大利亞及紐西蘭13天」3999元起、「加拿大及美國東部遊11天」2399元起、「南美三國13天（秘魯、智利、巴西）」4899元起，以及「摩洛哥11日遊」2999元起。

詳情及預訂可去電客服專線626-666-6999，營業時間為週一至週日上午10時至下午6時。

郵輪 香港 巴西

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