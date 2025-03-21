階進慈善基金會 3.30限量義診、口腔講座

階進慈善基金會(Wealth by Health)將在3月30日，舉辦免費義診活動及2024-2025新冠疫苗、流感疫苗 、兒童常規疫苗施打，義診項目包括西醫（內科、心臟科、泌尿科、腫瘤 科、小兒科。除內診外，西醫專科需要提前預約）、牙科（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（檢查、配鏡）、中醫（針灸、推拿、拔罐）等。牙科、眼科、中醫都需現場排隊。

由於義診當天名額有限，先到先得，需現場候位。醫療服務將根據實際情況而進行調整。更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985。

活動時間上午9時至下午4時，地點在柔似蜜社區中心(3936 Muscatel Ave, Rosemead)。西醫專科僅限預約。關於其他服務，視現場排隊情況而定。所有病人以登記一項服務為限。眼科服務：每年限一副處方眼鏡。當天需出示政府核發有照片之身份證明文件。醫療服務將根據實際情況而進行調整。WBH保留拒絕服務的權利。

同時他們在同日也有舉辦「口腔健康教育工作坊講座」，這是由階進慈善基金會與洛杉磯 縣公共衛生局共同舉辦。上午10時至上午11時。名額有限，請去電預約。

講師Erika Gist, MPH, CHES (Sr. Health Educator, LA County DPH)和牙醫Lin Chan, DD, Dentist和Rita Chen, DDS, Dentist (LA County DPH)。

講座內容包含：全生命週期的口腔保健、營養與口腔健康、和問答環節。

本次課程將指導民眾如何保持終身口腔健康，並透過均衡營養促進牙齒與牙齦的健康。

了解更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org。