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雄獅旅遊土耳其之旅 世報讀者限時優惠

洛杉磯訊
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土耳其Turkey橫跨歐亞兩洲，位於博斯普魯斯海峽、黑海、馬爾馬拉海匯集處。乘船穿梭於海峽之間，望著來往的船隻與岸邊景色，絕對是最富浪漫情懷的時刻。

有4000年以上的歷史的她，不僅是古希臘文明的誕生地，也是鄂圖曼帝國的繼承者。現今有多處的世界遺產與古蹟，將近四百座清真寺的傳音塔豐富了天空的顏色，加上多樣性的景觀與美麗的建築物，築出如詩如畫的景象。

土耳其擁有許多世界文化遺產，搭乘熱氣球是遊客到訪土耳其最夯的旅遊行程之一，雄獅旅遊在土耳其開放觀光後，深耕當地旅遊產品。2025年春季特別推出：特選土耳其／賞花趣、熱氣球、仿洞穴、博斯普魯斯海峽遊船、世界文化遺產10&11日行程，帶你穿越歷史，來一趟不一樣的文化之旅。

行程特色有：1. 六大世界文化遺產，收藏土耳其豐富閱歷。2. 世界三大菜系，精選特色土耳其餐食。3. 經典鄂圖曼風格土耳其舒適住宿，升等2晚特色洞穴飯店、5晚五星飯店。4. 春季花開的時節，在伊斯坦堡街頭隨處可見鬱金香的蹤影，處處盛綻，春日時節不可錯過與鬱金香季相遇。5. 早鳥優惠加購卡帕多其亞熱氣球之旅（見圖），安排於卡帕多其亞地區搭乘熱氣球從高處俯瞰整個城市，起伏的山岩風化所形成的調色板，變化萬千的風化岩石壯麗可觀彷彿世外桃源。

世界日報讀者限時優惠，在3/31前報名，兩人同行，獨享第二人折200元。詳情可去電雄獅旅遊626-620-1686、626-569-9238或連結官網https://www.liontravel.us/C/tw/home。

土耳其 觀光 世界遺產

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