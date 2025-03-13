法訊║加州AB 1333法案被撤回：自衛權削弱還是治安改善？

近年來，加州 的犯罪率持續上升，引發了公眾對公共安全的廣泛擔憂。從街頭盜竊到暴力犯罪 ，許多社區居民感到不安，甚至對司法系統的有效性產生了質疑。在這一背景下，加州立法院提出一項新的自衛法案——第1333號議會法案(AB 1333)，試圖修改現行的自衛法律。然而，該法案的立法意圖、具體內容及其潛在影響均引發了廣泛爭議。值得注意的是，該法案中原本試圖收緊自衛條件、限制何時可以使用致命武力的條款，已於本週三由提案人正式撤回。前檢察官、亞凱迪亞 市市長，現任亞市市議員、南加州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）將從法律角度對AB 1333法案進行深入分析，並探討其對公共安全和犯罪率的潛在影響。

立法背景：為何提出 AB 1333？

AB 1333 的提出者——加州民主黨議員瑞克·查韋斯·茲布爾（Rick Chavez Zbur）稱，該法案旨在填補法律漏洞，減少私刑現象，並規范在公共場所使用槍支 自衛的行為。該法案的制定背景之一是 2022年美國最高法院在紐約州 步槍和手槍協會訴布魯恩案（NYSRPA v. Bruen）中的裁決，該裁決擴大了個人在公共場所攜帶槍支用於自衛的權利。

然而，鄭博仁律師指出，AB 1333 並不僅僅針對公共場所的槍支使用，而是涉及對整個自衛權的法律調整，甚至可能影響到個人在住所（home）、工作場所（workplace）或私人財產（private property）中的正當防衛權利。

法案關鍵條款及潛在法律影響

鄭博仁律師表示，AB 1333 的部分核心條款包括：限制“合理使用致命武力”：法案對“何種情況下可以使用致命武力”進行了更嚴格的規定，特別是在住宅、財產保護方面收緊了“正當防衛”范圍。模糊“合理懷疑”（Reasonable Suspicion）標准：該法案可能導致執法部門在判斷自衛是否合理時面臨更多法律障礙。改變“據點法則”（Castle Doctrine）與“站穩立場”（Stand Your Ground）原則的適用范圍：加州原本的自衛法律允許個人在住所內面對非法侵入時不必撤退，可直接採取防衛行動。而AB 1333可能會弱化這一原則，使居民在自家面對犯罪分子時猶豫不決。

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）表示，美國法律體系一直強調 “合理懷疑”（Reasonable Suspicion） 和 “合理使用武力”（Reasonable Use of Force） 的原則。而AB 1333的修訂可能會讓司法程序變得更為復雜。例如，若居民在家中面對持械入侵者，根據目前的法律，若侵入者對生命安全構成直接威脅，房主可以使用致命武力進行防衛。但在AB 1333 的新框架下，房主可能需要証明他們無路可逃，或必須先嘗試其他非致命手段，否則可能會被起訴過度使用武力。

此外，該法案未能清晰定義 “必要性”（necessity） 和 “適度使用武力”（proportional force） 的具體適用標准。這可能會導致法院在審理相關案件時產生更多不確定性，進而影響陪審團的判決標准。

AB 1333 對公共安全的影響

對犯罪率上升的現實忽視

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）律師表示，近年來，加州的犯罪率持續上升，尤其是入室盜竊、搶劫和暴力犯罪案件激增。根據加州司法統計局（California Department of Justice） 數據，2022年至2023年間，加州的暴力犯罪率上升了近 7.2%，入室盜竊案增加了 8.5%。 作為亞凱迪亞市市議員，他特別關注AB 1333法案對本地社區的影響。 亞凱迪亞市 一直以其低犯罪率和優質的生活環境而聞名，但近幾年來，也感受到了犯罪率上升的壓力。AB 1333法案可能進一步加劇這一問題。

他指出，在這樣的社會背景下，AB 1333 不但沒有加強公民自衛權，反而可能削弱人們保護自己的權利，這無疑會讓罪犯更加肆無忌憚。例如，如果一名入室盜竊者闖入住宅，而屋主在驚慌之下開槍，AB 1333 可能要求屋主証明他“別無選擇”，否則可能面臨刑事指控。這將讓守法公民面臨極大的法律風險，而犯罪分子反而可能因為這一法律的漏洞更加猖獗。

對執法部門的負面影響

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）律師指出，除了對普通市民的不利影響，AB 1333 也會讓執法部門在調查和處理正當防衛案件時陷入困境。

首先，警察在執法過程中本就面臨大量法律限制，他們必須在短時間內做出判斷，而AB 1333 可能讓他們在判斷何種情況下公民可以正當使用武力時產生更多法律顧慮，影響執法效率。

其次，法律的不明確性可能讓檢察官在審查案件時更加猶豫，甚至可能讓本應受到法律保護的自衛行為被錯誤起訴。例如，在實際案件中，檢方可能會以“過度使用武力”或“非必要殺人”起訴一名因保護家庭而開槍的公民，而陪審團在面對這樣的復雜法律標准時也難以達成一致意見。

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）律師分析稱，從法律角度來看，AB 1333 可能會對加州的自衛法律產生重大影響，並且不利於公共安全。盡管法案的支持者認為它能夠減少私刑現象，但實際上，它可能會讓犯罪分子更加猖狂，同時讓守法公民在面臨威脅時陷入兩難——是保護自己，還是害怕法律責任而不敢行動？

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）律師從法律角度就強調，立法者需進一步澄清法律適用范圍，明確“合理使用武力”的具體標准，確保普通公民在正當防衛情況下不會被錯誤起訴。保留“據點法則”：允許加州居民在自己的住所內不必撤退，而是可以正當使用武力保護自己和家人。其次，立法者應加強執法，而非削弱自衛權。與其限制普通公民的自衛權，政府應當加大對犯罪的打擊力度，提高執法部門的資源，確保社會安全。並且，立法者更應傾聽公眾意見，在推動如此重要的法律變更前，應當舉行更多公開聽証會，收集法律專家、執法部門及普通公民的意見，而不是倉促立法。

在刑法體系的協調性方面，AB 1333法案與加州近年來的其他刑事司法改革（如AB 109、47號提案和57號提案）一脈相承，均以減少監禁為核心目標。然而，這些改革的累積效應可能導致刑法體系的協調性問題。例如，隨著輕罪刑罰的進一步減輕，刑罰的威懾力可能顯著下降，導致犯罪成本降低。此外，法案可能將更多資源轉移到社區矯正和監控系統，而這些系統的承載能力尚未得到充分驗證。AB 1333 可能出於善意，但其實際后果可能適得其反。鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）律師強調，該提案不僅可能損害普通公民的正當防衛權，還可能讓犯罪分子鑽法律空子，進一步加劇加州的治安問題。因此，他呼吁加州立法者在推進該法案之前，認真考慮其潛在影響，並確保任何法律的制定都能真正提升社會的安全，而不是讓守法公民處於更大的風險之中。

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