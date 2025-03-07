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龍角散清喉直爽 保護咽喉200年 獨立包攜帶方便

洛杉磯訊
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「龍角散」最早是日本江戶時期 的御用家傳藥，當時藥方中含龍骨、龍腦和鹿角霜且為散劑，故此得名，距今已有200多年的歷史。除了傳統止咳祛痰藥「龍角散」，「龍角散」清喉直爽系列，全新享受。

無需用水直接服用龍角散粉末製劑（見圖）是10至20微米的草本植物微粉末直接作用於咽喉黏膜，緩解咳嗽、咳痰等咽喉不適症狀。「龍角散」清喉直爽芒果味含片，唯一添加了草本植物微粉的草本含片，可以長時間給咽喉帶來清涼感，並使口中唇齒留香。含在口中，待含片緩慢融化，可以使草本植物微粉發揮最大效果。

「龍角散」根據古傳秘方配製，不僅能迅速有效地輔助人體內支氣管、咽喉的淨化能力，且能保護呼吸及發聲器官的機能，有效溶化激烈咳嗽無法排出的頑痰，同時加強氣管、支氣管內壁排痰的纖毛運動，潤滑咽喉。直接把微粒粉末製劑倒入口中，細微粉末可以包覆咽喉黏膜，無需經過胃部，直接於咽喉發生作用，從而鎮咳化痰。

「龍角散」的特點︰日常清咽護嗓良品。入口即化，便於攜帶的獨立包裝，隨時隨地滋潤咽喉。薄荷口味，給咽喉帶來清爽感受。無糖製劑，睡前也可以安心服用。

所有「龍角散」產品直接從日本原裝進口，全美各大超市、中西藥房、參茸行及禮品店均有代售。總代理美國蘇氏藥業有限公司，如有任何查詢，歡迎去電蘇氏免費專線1-888-221-3496或上網www.solsticemed.com。

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