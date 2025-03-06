慶祝婦女月 加州大學洛杉磯分校宣傳女性成就

加州州立大學洛杉磯分校 (Cal State LA) 第九任校長

加州 州立大學洛杉磯 分校(Cal State LA)第九任校長Berenecea Johnson Eanes是第一位擔任該職位的女性，也是第一位領導加州州立大學洛杉磯分校的非裔女性，更是創造歷史的人。在三月的婦女歷史月期間，校方表示很自豪能夠提升女性的聲音、促進包容並激勵下一代。

根據《高等教育紀事報》最近的數據分析，2024年秋季學期，加州州立大學洛杉磯分校的女學生人數為12,787 名，佔學生總數的56.2%，這與全國趨勢一致。

「賦權源於知識」Eanes表示，加州州立大學洛杉磯分校一直走在培養女性的前沿，讓女性在課堂、她們所選擇的職業和社區中創造、創新並發揮積極影響。這些堅強的女性反過來又激勵其他女性，形成了領導力、支持和包容性的滾雪球效應。

在婦女歷史月期間，該校將舉辦各種活動，紀念來自世界各地的女性的非凡生活、成就和貢獻。為期一個月的慶祝活動更是加州州立大學洛杉磯分校宣傳女學生、教師和員工成就的方式之一。

該大學遵循1972年教育修正案第九條的規定，禁止在就業 以及大學在校內和校外運營的教育計畫和活動中基於性別、性取向、性別認同和表達或變性身份進行歧視。透過其婦女、性別和性研究系提供額外的指導和幫助，讓學生參與性別和性與種族、民族、殖民、階級、國家和能力交織在一起的跨學科研究；以及性別與性傾向資源中心，致力於創造安全與尊重的學習空間。

Eanes校長選擇加州州立大學洛杉磯分校的一個主要原因是該校學生、教職員工的多樣性。她強調，多元本身就是一種力量，我們的校園由它定義。慶祝我們之間的相似之處，同時也尊重和承認我們每個人之間的差異。我們為我們自己的身份而互相慶祝。

Eanes校長2012年至2019年，擔任加州州立大學富勒頓分校學生事務副校長，負責領導和監督眾多學生成功計劃以及新校園基礎設施和大學戰略計劃。2019年至2024年，擔任紐約大學約克學院院長。獲得了迪拉德大學公共衛生學士學位、波士頓大學社會工作碩士學位，克拉克亞特蘭大大學社會工作博士學位。

Cal State LA電話323-343-3000，地址：5151 State University Drive，LA, CA 90032。更多資訊可至https://www.calstatela.edu。