中心健保 聯邦醫療保險福利 多場免費講座

成立於2004年，榮獲2022年金牌選擇獎(Senior Choice Gold Award 2022)的中心健保 ，一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。原因是它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利 、和傑出服務。

11月份他們每周舉辦聯邦醫療保險 計劃、紅藍卡免費講座，由資深專員詳細解說中心健保計畫的詳細內容，並回答民眾各種問題，歡迎參加。

中心健保的「安美計劃」及「悅享計劃 」均是受到銀髮族信賴的計劃。提供的內容有些不同，長者們可視需要加以選擇。

如果你即將65歲或已經年滿65歲，恰好在尋找或正想瞭解一個適合你的聯邦醫療保險計劃，可以參考一下他們的悅享計劃。

中心健保悅享計劃(HMO)除了給你每年高達$1,500 的保費補助（聯邦醫療保險B部分的保費補助）外，還提供你0元的：醫師看診；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；遠程醫療；普通藥(第一及第二等級) ；化驗檢測及x光服務。同時還提供以下豐厚福利：每季度$275 隨心卡 (FlexCard)， 健身房，櫃檯成藥、草藥福利，視力，牙科，$50,000海外緊急醫療補助（這不是每家健保公司都提供的福利）。

至於中心健保安美計劃(HMO C-SNP)，如果你符合聯邦醫療保險的投保要求，並且具備以下一種情況，那麼你今天就可以加入這個計劃：心血管疾病 、慢性心衰竭(CHF) 、糖尿病。

安美計劃提供的福利包含：每月$50的B部分保費回饋；還提供你0元的：醫師看診、不限天數的住院福利、無限次數針灸、交通車接送服務、胰島素及糖尿病用品、 遠程醫療、普通藥(第一和第二等級)、優選生鮮食品。

同時還提供以下額外福利：每季度$300 隨心卡 (FlexCard)，櫃檯成藥、草藥福利，鏡片鏡框補助，牙科保障，健身房，$100,000 海外緊急醫療保障。

中心健保11月份每周的免費講座，時間地點如下：

◆核桃市 ：每週二（11/8 、11/15、11/22、11/29）上午10時30分，每週四（11/10 、11/17、11/24 ）上午10時30分，在核桃市188會議室（680 Brea Canyon Rd.）舉辦。

◆蒙特利公園市：每週一（ 11/7、11/14 、 11/21、11/28） 上午10時15分，在蒙市利苑海鮮酒樓 （1001 E Garvey Ave）舉辦。

◆阿罕布拉市：每週三（11/9、11/16、11/23、11/30）上午10時30分，每週四（11/3、11/10、11/17）上午10時30分，每週五（11/4、 11/11 、11/18 ）上午11時，及下午2時30分，在阿罕布拉中心健保活動中心（30 W Valley Blvd #101 ）各舉辦一場。

詳情可電免費電話1-888-500-8907洽詢，TTY 711。如有特殊需要人士參加講座，他們亦可協助。