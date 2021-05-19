美國科技學院 會計認證課程 開放試聽

【洛杉磯】美國 科技學院CAC會計認證課程，網絡課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試，22日周六上午11時開放試聽，新班陸續開課，白天班、晚上班、週末班可供選擇，

白天班5月31日開課，晚間班6月1日開課、周末課6月5日開課，會計證課程，中英對照課本、中英對照考試、校內課程網路直播 網上講課視頻。證課程包括：工商業會計原理 、小公司會計軟體 、小公司會計軟體實驗 、大公司會計軟體 、大公司會計軟體實驗 、會計表格應用 、辦公室會計英語、會計英語單詞微信 小視頻 。

考試範圍包括：新帳戶設置 、會計與簿記日常記錄、現金賬 、應付帳 、應收款 、總帳 、調帳、銀行對帳、歲末結、員工薪資、銷售稅/使用稅、公司所得稅 、財務試算表 、財務報表與分析 、資產折舊方法 、庫存管理、政府規例與表格 。

為將來多儲備就業 或升職能力，該學院表示上課期間，不需要擔心自己英文程度不夠好，跟不上課程進度，因為授課考試均使用中英文。

該學院提供各時間段上課時間，可依自己的時間來安排， 課程只需約3-4個月時間，通過考試取得證書。可去電諮詢詳細訊息，學院電話626-579-2813，網上有詳細課程介紹www.Accountingcert.com，地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA 。