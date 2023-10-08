長榮飛行學院 打造夢想之地 已培訓近450位學員

沙加緬度的Mather機場有著得天獨厚的地理和氣候條件，非常適合練習飛行。（長榮航空學院提供）

疫情 過後，全球旅遊、貿易業生機蓬勃，不僅航空需求暴增，航空人才更是難求。在這波航空人才荒的情況下，位於美國加州 首府的長榮 航空飛行學院，是加州目前唯一由亞洲的航空公司設立的航空學校，不僅提供了自家機師培訓課程，同時還提供「自費學飛課程」，讓許多台灣和美國當地有志成為飛行員的年輕人，有更便捷的途徑，有機會一圓飛行夢。

高品質校舍 復刻台長榮

車行到加州首府沙加緬度，往佛爾森市(Folsom)方向前進，在50號公路旁，有片很大的機場，機場旁邊還有棟新穎的建築物。車緩緩靠近，就能看到台灣人相當熟悉的「綠色地球」標誌，長榮航空飛行學院(EVA Flight Training Academy)正坐落於此，這裡也是原有的美國軍用機場 Mather機場，過去曾是B52轟炸機的基地。

長榮航空學院位於原本的美國軍用Mather機場。（長榮航空學院提供）

長榮航空飛行學院校舍完工後首度對媒體亮相，世界日報是第一家正式採訪該學院的媒體。新穎的建築物是整個航空學院的主建物。大門裡面，是一塵不染、所有物品都排列相當整齊的辦公室與教室，無論是主建物內的空間，還是主建物外的維修廠、停機坪、倉庫，所有的擺設、布置，全都與台灣的長榮集團看齊，井然有序。

長榮航空飛行學院校長朱戈(Jackson Chu)說，航空學院的內容物，幾乎全都復刻於台灣長榮，無論是辦公室、教室家具還是文化習慣，就連學校風格也延續長榮集團的精神—嚴謹與高品質。長榮航空飛行學院目前是美國唯一一家由亞洲航空公司營運的飛行學校。

校長朱戈說明全新引擎對於訓練課程的重要性。（記者江碩涵／攝影）

朱戈說，長榮航空1989年初期開始送飛行員出國受訓，而他自己就是第一期送出國的飛行員，後來因展望機隊擴充、學員數量及訓練品質等因素，2013年正式成立長榮航空飛行學院，並與沙加緬度縣府簽下了合約，租下了Mather機場的現有校地。

校長朱戈說明全新引擎對於訓練課程的重要性。（記者江碩涵／攝影）

Mather機場也有段歷史，機場本身以前是B52轟炸機的軍事基地，後來冷戰結束，軍事基地又輾轉給縣政府管理，而一直沒有其他經營發展，直到2013年長榮航空與縣府租用機場為止，開始進行大規模學校的投資建設。2014年長榮航空學院正式拿到FAA141飛行學校執照，2015年開始可以發I20國際學生簽證，主建物2017年正式完工，原本只負責集團內長榮、立榮的培訓機師，2019年開始對外招募，招收自費生入學，今明兩年將積極在加州推廣。

學院的棚廠不但可維修飛機，現在已開始對外接保養生意。圖為校長朱戈（右）與學院機務維修部課長解復忠（左）合影。（記者江碩涵／攝影）

Mather機場 絕佳訓練地

朱戈表示，當初選擇在沙加緬度Mather機場，最主要原因就是天氣穩定、訓練空域廣闊，無論進場或離場的空間相當大，對於學員來說，空域安全領域度高，訓練起來也較方便。另外，鄰近機場多，有適合教官帶飛的，也有適合學生單飛的機場，各類助航設施完備，並有完善的空中管制系統，都是相當得天獨厚的情況。

長榮航空學院目前有1萬8,000平方英呎的訓練中心，以及1萬6,000平方英呎的飛機維修棚廠，並擁有七架DA-40單引擎飛機、一架DA-20單引擎飛機、一架DA-42雙引擎飛機及FAA Level 5 DA-40訓練模擬機，並具有美國聯邦航空總署核發認證的FAA Part 141飛行學校、FAA Part 135維修廠及Diamond Aircraft 維修中心。

長榮航空學院內有一台FAA Level 5 DA-40訓練模擬機，供學員課程使用。（記者江碩涵／攝影）

朱戈表示，DA-20單引擎飛機是非常重要的訓練，自從法航失事事件後，此訓練成為飛行訓練非常重要的一項，目的就是為了讓學員了解如何避免飛機進入不正常狀態，若進入不正常狀態時該如何解除，透過這個訓練可以讓學員學會在不慌亂下正確解決問題，雖然訓練時間不長，但就跟學游泳、騎腳踏車一樣，學會了就終身受用。

除了提供航空公司客製化訓練，長榮航空學院也備妥多元、豐富的飛行訓練課程，目前經美國聯邦航空總署驗證、核可的課程共有13項，包括飛機自用駕駛（單、多引擎）、飛機商用駕駛（單、多引擎）、儀器飛航、飛機教師駕駛、儀器飛航教師駕駛、多引擎飛機教師駕駛、航空公司飛行員基礎訓練及預防不正常飛行姿態及改正訓練等。

長榮航空學院的主建物非常新穎，2017年完工。（長榮航空學院提供）

圓飛行夢 愈來愈多自費生

除了長榮、立榮培訓的機師外，也有不少台灣想飛的年輕人，或是加州當地想學飛行的學生，自費加入長榮航空飛行學院。長榮航空飛行學院表示，從創校到2023年7月為止，長榮、立榮共送訓了449位培訓機師學員，而自費學生則有43位。目前在校受訓的長榮和立榮培訓機師學員共38 位，自費學生共29位。

長榮航空學院，讓台灣和美國兩地有志成為飛行員的年輕人，有機會圓飛行夢。（長榮航空學院提供）

朱戈表示，長榮航空飛行學院與一般當地的飛行學校、飛行俱樂部最大的不同，就在於安全與品質管理。長榮航空飛行學院不斷提升基礎飛行訓練的安全與品質，時時保持訓練機的最佳妥善率，並由專業優秀的飛行教官，以責任制指導每位學員。學員參加聯邦航空總署考試時，都有十分優異的表現，屢受考官讚賞。

想當機師 備考三執照

以往要透過航空公司正式招考成為培訓機師，因為競爭者多、錄取率低，也讓不少人敗興而歸，但長榮航空飛行學院開啟了另外一個管道，開放自費學飛課程，自費學習者，只要分別考過三張執照，分別是個人飛行執照(Private pilot license)、儀器飛行資格(Instrument rating)和商 業駕駛執照(Commercial pilot license)，一樣能申請成為航空公司的機師。

長榮航空飛行學院機務維修部課長解復忠表示，機務維修也是長榮最重視的細節。（記者江碩涵／攝影）

朱戈說，疫情期間其實是訓練、考照的非常好的時機，雖然當時百業蕭條但是飛行訓練並未停止。當時有一名自費學生，從台灣的桃園機場辭掉翻譯工作，直接來學院自費學開飛機，疫情期間完成訓練，拿到三張執照後，剛好疫情後航空業大復甦，到處缺機師，就可以直接應徵航空公司的機師工作了。

長榮航空學院表示，許多個人有興趣者也可以只考第一張私人飛行駕照，費用約是2.5萬元，就能駕駛個人飛機，若要考到第三張執照，費用約是十萬元，對於想飛的人來說，是圓夢的機會。即便不考照，也可以花200元預約體驗飛行課程，包括參觀學校、安全簡報及一個小時的實機飛 行，飽覽沙加緬度風光。

朱戈表示，隨著疫情結束，全球旅遊、貿易復甦，航空業的需求也大幅度增加，愈來愈多人對於投入航空業有興趣，長榮航空飛行學院的大門，永遠為有夢想的人打開。