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房貸利率全面上升 美國買家壓力再增

記者朱敏梓/洛杉磯報導
7月20日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.375%。（佳信貸款-劉...
7月20日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.375%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款報告，7月20日當周，美國房貸利率全面上升，30年期固定房貸利率小幅升至6.375%。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.55%，整體仍處於較高水平。

今年2月，美國30年期固定房貸平均利率曾短暫跌破6%，為三年半來首見，市場一度期待借貸成本下降，可帶動買家重返市場。然而中東衝突隨後升溫，近期美國與伊朗緊張局勢再起，國際油價及債券殖利率隨之走高，房貸利率也上升。

美國房貸利率通常跟隨10年期國債殖利率波動。市場擔憂能源價格上漲將推升通膨，使聯準會更難在短期內放寬貨幣政策，進一步推高借貸成本。

高利率加上房價居高不下，已使更多準買家選擇觀望。全美房地產經紀人協會（NAR）最新報告顯示，6月成屋待完成銷售量較5月下降5.4%，較去年同期減少0.3%，全美四大區域均出現月減。NAR首席經濟學家Lawrence Yun指出，居高不下的房貸利率，加上創紀錄的全美房價中位數，共同造成房市低迷，首購族面臨的處境尤其困難。

房貸銀行家協會數據也顯示，上周整體房貸申請量下降2.7%，其中購屋貸款申請量下滑7%，較去年同期減少2%，反映高昂的每月還款成本正壓抑購屋需求。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增3.5%，低於5月的4.2%。通膨降溫降低聯準會近期升息的可能性，但中東戰事帶動油價回升，也讓未來物價走勢再添變數。

Zillow資深經濟學家Kara Ng表示，房貸利率目前正夾在降溫的通膨數據與重新升高的能源風險之間。Zillow預測，房貸利率今年下半年可能緩慢回落，至2026年底降至約6.4%。但即使如此，利率仍將高於去年底水平。

精華 FAQ

  • 根據佳信貸款報告，7月20日當周30年期固定房貸利率升至6.375%；房地美數據顯示，市場平均利率約6.55%，仍處於偏高水準。

  • 主因是中東衝突升溫、美伊緊張再起，推動國際油價與債券殖利率上升；市場也擔心能源價格帶動通膨，讓聯準會短期難以放寬政策。

  • 高利率加上房價居高不下，讓更多買家轉為觀望，6月成屋待完成銷售量月減5.4%，房貸申請量也下降，首購族受影響最明顯。

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