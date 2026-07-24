我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

加州聖荷西買屋成本 幾乎是租屋的4倍

編譯組／綜合報導
根據租屋網站Zumper的最新報告，在對比加州租房與買房的成本後發現，目前租房的...
根據租屋網站Zumper的最新報告，在對比加州租房與買房的成本後發現，目前租房的開銷遠比扛房貸便宜許多。(路透)

SFGATE新聞網報導，在人工智慧熱潮推高舊金山灣區房價之前，對許多人而言，在加州置產早已是遙不可及的夢想。這「黃金之州」的房價位居全美最高之列，尤其是在各大沿海都會區。然而，對部分當地居民來說，擁有房屋並非「買不起」，而是在經濟層面上「完全不划算」。

根據租屋網站Zumper發布的最新報告，在對比加州租房與買房的成本後發現，目前租房的開銷遠比扛房貸便宜許多。其中，聖荷西是兩者差距最懸殊的城市，買房成本幾乎是租房的4倍。當地的房價中位數已高達200萬美元，而月租金中位數為3073美元；換算下來，當地屋主每月平均要比租屋族多支付8593美元。

在這份榜單中，差距第二大的是安那罕，買房成本是租房的3倍以上。當地的房價中位數為144萬2900美元，平均租金為2514美元，屋主每月比租客多負擔約5702美元。

Zumper結合了自身的租屋數據與美國房地產經紀人協會（NAR）的資料來計算平均價格。值得注意的是，報告中的屋主每月成本已將房屋保險與財產稅納入考量。

全美買房成本遠超租房的城市榜單中，加州就占了五個名額：除了聖荷西與安那罕，還包括：聖地牙哥、舊金山與洛杉磯。

南加州大學（USC）拉斯克房地產中心主任格林（Richard Green）此前曾分析過舊金山租房與買房的財務影響。他在自己的報告中驚訝地發現，若單從財務回報來看，長遠而言，在底特律買房的效益甚至比在舊金山買房還要好。

格林坦言，擁有房屋確實有其優勢（例如穩定性），「但千萬別自欺欺人，以為這是一筆極佳的投資。」

他指出，唯一能顯著壓低房價的解決方案就是「大量興建房屋」。他以德州奧斯汀為例，該市近期的建築熱潮成功抑制了房價暴漲，即便當地都會區的人口持續在增長。

格林說：「我不認為這會（在加州）發生，但這是唯一能扭轉局面的方法。」

精華 FAQ

  • 聖荷西差距最大，買房成本幾乎是租屋的4倍；當地房價中位數約200萬美元，月租中位數為3073美元，屋主每月平均比租屋族多付8593美元。

  • 報告指出，安那罕差距第二大，此外聖地牙哥、舊金山與洛杉磯也都名列全美買房成本遠高於租房的城市榜單，加州共占5個名額。

  • USC專家格林認為，房屋雖有穩定性等優勢，但不該被視為極佳投資；要真正壓低房價，唯一明顯有效的方法就是大量興建住宅。

加州 聖荷西 租金

上一則

頭一遭由政府推動 洛杉磯推免費「公園麻將」附教學

下一則

巴沙迪那Parsons舊樓將拆 改建大型住宅社區

延伸閱讀

舊金山今年租房空置率 低於紐約

舊金山今年租房空置率 低於紐約
舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴
AI掀舊金山豪宅搶購潮 5月房價中位創177萬新高

AI掀舊金山豪宅搶購潮 5月房價中位創177萬新高
沒想到台積電設廠 華男投資鳳凰城房產至少翻了6倍

沒想到台積電設廠 華男投資鳳凰城房產至少翻了6倍
買家重返市場 加州6月房市回暖

買家重返市場 加州6月房市回暖
房市不景氣 這類非學區房 卻引華人加價搶購

房市不景氣 這類非學區房 卻引華人加價搶購

熱門新聞

各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴