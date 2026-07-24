加州聖荷西買屋成本 幾乎是租屋的4倍

根據租屋網站Zumper的最新報告，在對比加州租房與買房的成本後發現，目前租房的開銷遠比扛房貸便宜許多。(路透)

SFGATE新聞網報導，在人工智慧熱潮推高舊金山灣區房價之前，對許多人而言，在加州 置產早已是遙不可及的夢想。這「黃金之州」的房價位居全美最高之列，尤其是在各大沿海都會區。然而，對部分當地居民來說，擁有房屋並非「買不起」，而是在經濟層面上「完全不划算」。

根據租屋網站Zumper發布的最新報告，在對比加州租房與買房的成本後發現，目前租房的開銷遠比扛房貸便宜許多。其中，聖荷西 是兩者差距最懸殊的城市，買房成本幾乎是租房的4倍。當地的房價中位數已高達200萬美元，而月租金 中位數為3073美元；換算下來，當地屋主每月平均要比租屋族多支付8593美元。

在這份榜單中，差距第二大的是安那罕，買房成本是租房的3倍以上。當地的房價中位數為144萬2900美元，平均租金為2514美元，屋主每月比租客多負擔約5702美元。

Zumper結合了自身的租屋數據與美國房地產經紀人協會（NAR）的資料來計算平均價格。值得注意的是，報告中的屋主每月成本已將房屋保險與財產稅納入考量。

全美買房成本遠超租房的城市榜單中，加州就占了五個名額：除了聖荷西與安那罕，還包括：聖地牙哥、舊金山與洛杉磯。

南加州大學（USC）拉斯克房地產中心主任格林（Richard Green）此前曾分析過舊金山租房與買房的財務影響。他在自己的報告中驚訝地發現，若單從財務回報來看，長遠而言，在底特律買房的效益甚至比在舊金山買房還要好。

格林坦言，擁有房屋確實有其優勢（例如穩定性），「但千萬別自欺欺人，以為這是一筆極佳的投資。」

他指出，唯一能顯著壓低房價的解決方案就是「大量興建房屋」。他以德州奧斯汀為例，該市近期的建築熱潮成功抑制了房價暴漲，即便當地都會區的人口持續在增長。

格林說：「我不認為這會（在加州）發生，但這是唯一能扭轉局面的方法。」