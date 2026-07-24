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巴沙迪那Parsons舊樓將拆 改建大型住宅社區

記者朱敏梓/巴沙迪那市報導
AMLI Residential規畫在巴沙迪那前Parsons總部基地打造大型住...
AMLI Residential規畫在巴沙迪那前Parsons總部基地打造大型住宅社區。（圖／AMLI Residential）

距離工程顧問公司Parsons將總部由巴沙迪那遷往華府已過七年，該公司昔日總部大樓如今也將走入歷史。開發商AMLI Residential計畫拆除這棟前Parsons總部大樓，並興建大型住宅社區，新增975戶住宅，進一步擴大其現有AMLI Old Pasadena住宅開發案。

這項開發計畫目前已提交巴沙迪那市設計委員會審查，屬於AMLI Old Pasadena住宅社區擴建案。該社區位於West Walnut Street 100號，先前第一階段開發主要利用Parsons園區東側停車場進行重建，目前已完成約21萬平方呎辦公空間、1萬7500平方呎一樓商業空間，以及400戶住宅。

根據最新規畫，AMLI Residential將拆除現有12層樓高的前Parsons總部大樓，以及基地東側停車場，重新打造總面積超過110萬平方呎的大型住宅社區。整體開發將興建多棟四至七層樓高的住宅建築，共提供975戶住宅單位，並配備可停放1467輛車的地下停車場。

除住宅建設外，開發案也將改善公共空間配置，規畫一條由東向西貫穿22英畝基地的人行步道，並新增兩座公共廣場，以及約2萬5000平方呎住戶專屬休閒設施，提升整體生活品質與社區開放性。

為推動此次開發，AMLI Residential也將申請「密度獎勵」優惠，希望獲准興建比現行分區法規更高密度的住宅社區。依照規畫，開發商將提供171戶可負擔住宅作為交換條件，包括85戶中低收入住宅、43戶低收入住宅，以及43戶極低收入住宅，以符合州政府相關密度獎勵規定。

整個開發案由TCA Architects擔任建築設計，景觀設計則由MJS Landscape Architecture負責。根據目前公布設計圖，多棟現代風格住宅將採用架高式基座設計，圍繞私人及對外開放的綠地與公共空間配置，部分住宅單位更將直接面向街道出入口，增加街道活力與步行友善性。

目前該案仍屬初步諮詢階段，尚待市府進一步審查及批准。

從鳥瞰示意圖可見，整體開發將由多棟四至七層住宅建築組成。（圖／AMLI Resi...
從鳥瞰示意圖可見，整體開發將由多棟四至七層住宅建築組成。（圖／AMLI Residential）

開發案規畫中的Holly Plaza公共廣場示意圖，未來將結合步行空間、綠化景觀...
開發案規畫中的Holly Plaza公共廣場示意圖，未來將結合步行空間、綠化景觀與休憩設施。（圖／AMLI Residential）

AMLI Residential公布的基地配置圖顯示，開發案將興建975戶住宅、...
AMLI Residential公布的基地配置圖顯示，開發案將興建975戶住宅、地下停車場及多處公共設施，並規畫人行步道串聯整個社區。（圖／AMLI Residential）

精華 FAQ

  • 開發商AMLI Residential計畫拆除這棟12層樓舊總部，連同東側停車場一併重整基地，改建成多棟四至7層住宅建築，形成大型住宅社區。

  • 新規畫將提供975戶住宅，並設置可停放1467輛車的地下停車場，同時新增2座公共廣場、約2萬5000平方呎住戶休閒設施及貫穿基地的人行步道。

  • AMLI Residential希望透過密度獎勵，取得比現行分區更高的開發密度；作為交換，將提供171戶可負擔住宅，包括85戶中低收入、43戶低收入與43戶極低收入住宅。

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