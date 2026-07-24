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舊金山Sea Cliff豪宅 每平方呎4574元售出 刷新紀錄

編譯組/綜合報導
740 El Camino del Mar於6月底以2000萬美元成交。（Goo...
740 El Camino del Mar於6月底以2000萬美元成交。（Google Map）

舊金山標準報報導，舊金山頂級豪宅市場再度刷新歷史紀錄。位於知名豪宅區Sea Cliff的一棟住宅近日以2000萬美元成交，更以每平方呎4574美元單價，為買家願意埋單的行情樹立了全新標竿。

從某些角度來看，這起於6月底成交的「740 El Camino del Mar」交易案，在近年狂熱的舊金山房市中似乎不算最顯眼。如同多數頂級豪宅交易一樣，它是透過非公開市場私下成交，甚至不是當月總價最高的成交案。6月份的「地王」寶座由「2880 Vallejo St.」奪得，該豪宅在6月18日以2650萬美元易主。

然而，根據房產經紀公司Compass首席經濟學家西蒙森（Mike Simonsen）指出，「740 El Camino del Mar」創下了舊金山歷史上單一住宅每平方呎的最高單價紀錄。此前，僅有位於「181 Fremont St.」的少數頂級公寓案曾以每平方呎4400美元接近此天價。

這起紀錄級交易的買家並非來自AI領域，而是生技產業。根據與該交易相關的貸款文件顯示，買家為Apogee Therapeutics的執行長韓德森（Michael Henderson）。這棟占地4372平方英尺、擁有5間臥室及5.5間衛浴的豪宅，能將舊金山灣與金門大橋的壯麗全景盡收眼底。這家專攻免疫學與發炎反應的研究型生技公司，上個月剛被製藥巨頭AbbVie以109億美元的天價收購。

賣方則為康林（Daniel Conlin）與艾爾森（Robert Elsen）兩位胃腸科醫生。地產紀錄顯示，他們在2010年以540萬美元，向當地著名房地產家族肖倫斯坦（Shorenstein）購得這棟建於1938年、俯瞰中國海灘的物業。該地產巨頭家族曾持有此物業數十年，直到當年大家長沃爾特·肖倫斯坦（Walter Shorenstein）過世後才售出。該家族去年還賣出了另一棟Sea Cliff的豪宅，成交價高達3000萬美元，成為舊金山2025年最大的交易案之一。

這棟豪宅曾在2013年至2015年間進行過相當大程度的內部翻修。不過，在當今頂級買家的眼光下，這棟十年前翻新過的豪宅可能仍被視為需要再度大改裝的「老房子」，而其占地四分之一英畝的絕佳地塊，才是市場上罕見的珍寶。

精華 FAQ

  • 該住宅以2000萬美元成交，折合每平方呎4574美元，刷新舊金山單一住宅的最高單價紀錄，成為頂級豪宅市場的新標竿。

  • 買家是Apogee Therapeutics執行長Michael Henderson，背景來自生技產業，並非近年舊金山常見的AI富豪買家。

  • 賣方為兩位胃腸科醫生，2010年以540萬美元買下；房屋建於1938年，約4372平方英尺，擁有5房5.5衛與灣景、金門大橋景觀。

舊金山 貸款

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