加州新港灘豪華莊園 開價近7000萬元 傳與華人富豪有關

位於橙縣新港灘的一座濱水豪華莊園近日上市，要價約7000萬美元。這處莊園擁有104呎的臨海岸線，並設有可停靠多艘船隻的私人碼頭。（取自谷歌地圖）

橙縣紀事報報導，橙縣新港灘 （Newport Beach）一座豪華莊園近日上市，要價近7000萬美元。這處據傳與華裔億萬富豪謝明（Ming Hsieh）有關的莊園，擁有104呎的臨海岸線，並設有可停靠多艘船隻的私人碼頭。

報導指出，這座頂級臨海莊園，位於Linda Isle守衛門禁社區內、坐落於社區最大地塊之一的臨水岸，以6999萬8000美元上市。這棟現代風格住宅共兩層，另設有地下室，室內面積約9179平方呎，有五間臥室、八間浴室，採開放式格局。公開紀錄顯示，一個家族信託於2009年9月以950萬美元購入該房產。

負責銷售的Kyle Wade表示，屋主將原有建築拆除至僅剩主體結構，然後全面升級，並於2024年完成重建工作，目標是打造兼具海濱度假與藝廊功能的宅邸，不僅能展示收藏的大量藝術品，也能停泊私人遊艇。房產交易仲介雖然未透露賣方身分，但房屋的建築許可文件在謝明的名下，顯示他是該豪宅的所有人，而房產目前由以其姓名命名的家族信託持有。

根據房源資料，其私人碼頭可同時停泊一艘130呎長的超級遊艇及一艘70呎船隻，或容納多艘較小型船艇。

豪宅充分利用臨海地段優勢，採用俐落的水平線條設計，搭配寬敞露台及二樓觀景陽台，將海景視野發揮得淋漓盡致。挑高兩層樓的迎賓藝廊式大廳，營造開闊大器的空間感。從地面延伸至天花板的Fleetwood落地玻璃拉門，可完全隱藏於牆內，讓室內主要生活空間與臨海戶外區域無縫連結。

整座住宅大量運用天然材質，搭配訂製燈光設計與嵌入式細節裝飾，展現精緻而奢華的居家氛圍。

高端廚房內，中央島台與周圍櫥櫃、檯面計，營造現代又溫暖的視覺效果。廚房與大型家庭活動空間（great room）相連，開放式格局將獨立的客廳與餐廳區域融合在同一空間中，方便日常生活與社交聚會。

二樓可搭乘電梯或樓梯抵達，主臥套房設有臥室壁爐，營造舒適私密的休憩環境。仿水療中心設計的主浴室則配備天窗、獨立式泡澡浴缸，以及無框玻璃淋浴間，打造高級度假般的放鬆體驗。

謝明是Fulgent Genetics董事長兼執行長，也是創辦人。Fulgent Genetics是一家總部位南加州 天普市的生物科技公司，主要從事基因檢測、精準醫療及分子診斷服務。公司成立於2011年。他也是美國生物辨識科技公司Cogent Systems創辦人。並於2010年8月以9.43億美元將Cogent Systems出售給3M。

上市臨水豪宅位於守衛門禁社區Linda Isle。（取自谷歌地圖）