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LA第四街&中央大道開發案准了 投資規模20億、將增1600戶新住宅

記者趙健／綜合報導
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「第四街與中央大道」案將拆除位於洛杉磯市中心一座歷史悠久的冷藏倉儲設施，改建為大...
「第四街與中央大道」案將拆除位於洛杉磯市中心一座歷史悠久的冷藏倉儲設施，改建為大型社區，預計將為市中心帶來近1600戶新住宅。（Fourth & Central項目官網）

洛杉磯市議會近日批准總投資約20億美元的「第四街與中央大道」（Fourth & Central）大型綜合開發案，歷經五年審批程序後終於取得關鍵許可。該案將拆除位於洛杉磯市中心一座歷史悠久的冷藏倉儲設施，改建為集住宅、辦公、零售、餐飲及公共開放空間於一體的大型社區，預計將為市中心帶來近1600戶新住宅，其中包括262戶可負擔住房。

Fourth & Central位於4th Street與Central Avenue交會處附近，占地近8英畝，由Los Angeles Cold Storage公司提出開發計畫。根據規畫，整個項目將興建十棟建築，總樓地板面積約230萬平方呎，包括1589戶住宅、約40萬平方呎辦公空間、14萬5748平方呎零售及餐飲空間，以及約2英畝對外開放的公共綠地，並規畫2426個停車位。

Urbanize LA報導，開發案最大亮點之一，是提供262戶可負擔住房。開發團隊表示，已與非營利機構Downtown Women's Center合作，未來將為入住可負擔住宅的居民提供支持服務，希望兼顧住房供給與社區需求。

洛杉磯市議會近日批准總投資約20億美元的「第四街與中央大道」（Fourth & ...
洛杉磯市議會近日批准總投資約20億美元的「第四街與中央大道」（Fourth & Central）大型綜合開發案。（Fourth & Central項目官網）

根據設計方案，項目由國際知名建築師David Adjaye與Studio One Eleven共同設計，建築高度最高約30層、364呎。相較最初提出最高44層的大樓方案，目前版本已大幅降低建築高度，以回應外界對天際線及周邊社區影響的疑慮。

不過，該案在審查期間也引發部分社區反對聲音。小東京（Little Tokyo）社區人士提出兩項上訴，質疑開發規模過大，認為計畫與後來生效的洛杉磯市中心社區計畫（Downtown Community Plan）不符，同時擔憂鄰近遊民聚集的Skid Row，可能因新增酒類販售商家而帶來更多社會問題。不過，市議會最終駁回相關上訴，維持原有環境影響報告及分割地圖審查結果。

洛杉磯雜誌（Los Angeles Magazine）報導，Little Tokyo Community Council已在6月與開發團隊簽署「社區利益協議」，包括保留2500平方呎商業空間，以五折租金提供給服務Little Tokyo及Skid Row的商家與非營利組織。

Fourth & Central最早於2021年對外公布，由於基地原屬工業用途，開發案也須取得洛杉磯市總體計畫修正及地目重劃等，歷時五年才完成主要審批程序。

開發案最大的亮點之一，是提供262戶可負擔住房。（Fourth & Centra...
開發案最大的亮點之一，是提供262戶可負擔住房。（Fourth & Central項目官網）

精華 FAQ

  • 此案總投資約20億美元，基地近8英畝，將興建10棟建築，提供1589戶住宅、約40萬平方呎辦公空間、14萬5748平方呎零售餐飲空間，以及2英畝公共綠地。

  • Little Tokyo社區認為開發規模過大，且與後來生效的市中心社區計畫不符，也擔心鄰近Skid Row新增酒類商家可能帶來更多社會問題，因此曾提出上訴。

  • 計畫中納入262戶可負擔住房，並與Downtown Women's Center合作，為住戶提供支持服務；另外還與社區簽署協議，保留部分商業空間供在地商家與非營利組織低租金使用。

洛杉磯

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