我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

聖地牙哥酒店開發規模翻倍 從長住型到精品旅館都有

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於聖地牙哥Mission Valley、於6月開幕的Element by Ma...
位於聖地牙哥Mission Valley、於6月開幕的Element by Marriott飯店，擁有148間客房。是今年加州新建旅館規模最大的。（取自谷歌地圖）

聖地牙哥聯合論壇報（The San Diego Union-Tribune）報導，聖地牙哥旅館市場2026年至今表現突出，不僅在建數量大幅增加，更擁有全州規模最大的新酒店開幕。

報導指出，今年聖地牙哥共有13家旅館、2211間客房處興建階段。相比之下，2025年同期則有十家旅館、共1106間客房在建，客房數量一年內翻倍成長。但整體而言，南加州多數縣市的在建旅館客房數量均呈現下滑趨勢。

總部位橙縣、專注旅館業投資、交易與市場研究的Atlas Hospitality Group總裁Alan Reay表示，該公司最新發布的2026年中期旅館開發報告顯示，聖地牙哥旅館建設持續展現強勁動能。這反映兩項重要訊息：第一，在聖地牙哥投資新旅館仍然具可行性，市場普遍認為當地經濟強勁，對新旅館產品的需求依然存在。第二，開發商必須取得建築融資，金融機構願意提供資金，說明其同樣看好當地旅館市場的發展。

報告顯示，南加州僅有另外兩個縣的旅館開發較2025年同期成長，分別是橙縣，在建客房數由五間增至329間，以及聖塔芭芭拉縣，37間增至431間。

2026年加州沒有任何新建旅館的規模，超越6月開幕的Element by Marriott飯店，位於Mission Valley，擁有148間客房。去年同期，聖地牙哥縣同樣拿下全州最大新開幕旅館紀錄，當時是位於Chula Vista、擁有1600間客房的Gaylord Pacific Resort & Convention Center開幕。

今年新開幕的旅館類型相當多元，從長住型旅館到精品旅館皆有，包括位於Mission Valley的Element by Marriott、位於Santee擁有122間客房的WoodSpring Suites，以及由CH Projects打造、位於Coronado、僅有31間客房的設計精品旅館Baby Grand。

報告並指出，2026年上半年全加州範圍共有21家新旅館開幕，較去年同期減少42%。新增加的客房數也較去年同期大減63%，由2025年上半年的5369間降至今年的1988間。然而，全加州在建旅館客房數仍成長16%，主要由南加州市場帶動。

精華 FAQ

  • 今年聖地牙哥共有13家旅館、2211間客房處於興建階段，較2025年同期的10家、1106間客房明顯增加，客房數幾乎翻倍，顯示開發動能持續增強。

  • Atlas Hospitality Group指出，聖地牙哥經濟被普遍看好，市場對新旅館產品仍有需求；同時開發商能取得建築融資，代表金融機構也看好當地旅館前景。

  • 今年新開幕旅館涵蓋多種定位，包括Mission Valley的Element by Marriott、Santee的WoodSpring Suites，以及Coronado僅31間客房的精品旅館Baby Grand，從長住型到設計旅館都有。

橙縣 加州 聖地牙哥

上一則

Trader Joe's開心果冰淇淋新品 華人讚比雙口味款更佳

下一則

台積電所在的亞利桑納州 5城市對首購族最友善

延伸閱讀

南加台灣旅館公會 年會暨實習生結業

南加台灣旅館公會 年會暨實習生結業
芝去年訪客5600萬 消費金額215億創歷史新高

芝去年訪客5600萬 消費金額215億創歷史新高
聖地牙哥設850萬元基金保住平價房 遭眾議員候選人質疑

聖地牙哥設850萬元基金保住平價房 遭眾議員候選人質疑

1號公路關閉3年後重開 加州大索爾觀光業喜迎復甦

1號公路關閉3年後重開 加州大索爾觀光業喜迎復甦
SMIA 入主河濱市歷史地標The Mission Inn Hotel & Spa

SMIA 入主河濱市歷史地標The Mission Inn Hotel & Spa
趁山火漲房價挨告 南加知名豪華酒店和解賠款退款

趁山火漲房價挨告 南加知名豪華酒店和解賠款退款

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
不少郵輪旅客為節省旅費，會選擇預訂價格較便宜的「保證艙房」（Guarantee Cabin）。（示意圖取自Unsplash/Alonso Reyes)

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

2026-07-09 20:57
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒