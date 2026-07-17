聖地牙哥酒店開發規模翻倍 從長住型到精品旅館都有

位於聖地牙哥Mission Valley、於6月開幕的Element by Marriott飯店，擁有148間客房。是今年加州新建旅館規模最大的。（取自谷歌地圖）

聖地牙哥 聯合論壇報（The San Diego Union-Tribune）報導，聖地牙哥旅館市場2026年至今表現突出，不僅在建數量大幅增加，更擁有全州規模最大的新酒店開幕。

報導指出，今年聖地牙哥共有13家旅館、2211間客房處興建階段。相比之下，2025年同期則有十家旅館、共1106間客房在建，客房數量一年內翻倍成長。但整體而言，南加州 多數縣市的在建旅館客房數量均呈現下滑趨勢。

總部位橙縣 、專注旅館業投資、交易與市場研究的Atlas Hospitality Group總裁Alan Reay表示，該公司最新發布的2026年中期旅館開發報告顯示，聖地牙哥旅館建設持續展現強勁動能。這反映兩項重要訊息：第一，在聖地牙哥投資新旅館仍然具可行性，市場普遍認為當地經濟強勁，對新旅館產品的需求依然存在。第二，開發商必須取得建築融資，金融機構願意提供資金，說明其同樣看好當地旅館市場的發展。

報告顯示，南加州僅有另外兩個縣的旅館開發較2025年同期成長，分別是橙縣，在建客房數由五間增至329間，以及聖塔芭芭拉縣，37間增至431間。

2026年加州沒有任何新建旅館的規模，超越6月開幕的Element by Marriott飯店，位於Mission Valley，擁有148間客房。去年同期，聖地牙哥縣同樣拿下全州最大新開幕旅館紀錄，當時是位於Chula Vista、擁有1600間客房的Gaylord Pacific Resort & Convention Center開幕。

今年新開幕的旅館類型相當多元，從長住型旅館到精品旅館皆有，包括位於Mission Valley的Element by Marriott、位於Santee擁有122間客房的WoodSpring Suites，以及由CH Projects打造、位於Coronado、僅有31間客房的設計精品旅館Baby Grand。

報告並指出，2026年上半年全加州範圍共有21家新旅館開幕，較去年同期減少42%。新增加的客房數也較去年同期大減63%，由2025年上半年的5369間降至今年的1988間。然而，全加州在建旅館客房數仍成長16%，主要由南加州市場帶動。