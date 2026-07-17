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通膨降溫 房貸利率仍走高

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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7月13日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。（佳信貸款-劉...
7月13日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款報告，7月13日當周，美國30年期固定房貸利率小幅升至6.250%，其餘年期主要房貸利率與上周持平。另據房地美（Freddie Mac）數據，截至發稿，市場平均30年期固定房貸利率約為6.578%。

美國勞工統計局14日公布，6月消費者物價指數（CPI）經季節調整後較5月下降0.4%，創2020年4月以來最大單月跌幅；年增率由5月的4.2%降至3.5%。扣除食品及能源價格的核心CPI月增率持平，年增率由2.9%降至2.6%，顯示通膨壓力持續緩解。其中，能源價格回落是帶動整體物價下降的主要原因。

同日公布的美國獨立企業聯合會（NFIB）6月小型企業樂觀指數由95.3升至97.4，接近52年平均值98。報告指出，企業對未來六個月經營環境及銷售前景的信心改善，是帶動整體指數回升的主因。不過，通膨仍是小企業最關心的議題，21%的受訪企業主將通膨列為目前最大經營挑戰。

聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）日前表示，美國消費與企業支出仍具韌性，勞動市場大致穩定，但核心通膨近期走勢仍值得密切關注。他指出，能源價格回落有助於壓低整體通膨，但核心通膨更能反映物價趨勢，聯準會需要看到更多連續性改善，才能確認通膨朝2%的目標回落。沃勒並強調，未來貨幣政策仍將依據後續公布的通膨、就業及其他經濟數據作出判斷。

整體而言，最新公布的CPI顯示美國通膨持續降溫，NFIB調查則反映小型企業信心有所回升，但企業仍面臨成本壓力。

精華 FAQ

  • 根據佳信貸款報告，7月13日當周美國30年期固定房貸利率小幅升至6.250%，而其他年期的主要房貸利率大致與上周持平。

  • 美國6月CPI經季節調整後月減0.4%，年增率由5月的4.2%降至3.5%；核心CPI年增率也降至2.6%，顯示整體通膨持續降溫。

  • NFIB顯示小型企業樂觀指數回升至97.4，但21%企業主仍最擔心通膨；沃勒則強調核心通膨仍需更多連續改善，Fed將依後續數據決定政策。

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