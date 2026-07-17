舊金山市場街要蓋23層樓高豪華公寓 保留紅瓦古蹟
舊金山紀事報報導，位於舊金山1965 Market St.、擁有標誌性紅瓦屋頂的「傳道復興風格」（Mission Revival）歷史建築，在過去數十年間見證了城市的變遷。它曾作為殯儀館與禮拜堂，更曾是全美國第一家由LGBTQ+社群創辦並擁有的銀行所在地。近年來，這裡則陸續進駐過Kinko's影印店、FedEx快遞據點以及Keller Grover法律事務所。
如今，這棟充滿歷史故事的建築將迎來重大蛻變。舊金山市政府上周發出最終批准，允許在該地段（位於Duboce Avenue及Market Street西南角）興建一棟高23層、總計201個單位的豪華公寓大樓。該物業隨即將投入市場求售，房產經紀人指出，隨著舊金山經濟復甦步入正軌，該案將為當地高密度開發土地的價值，樹立全新的「市場參考指標」。
從某種意義上來說，該項目的演變史，活脫脫就是過去十年來加州與地方住宅法規如何重塑住宅開發的縮影。
2015年，業主最初遞交的申請僅是一棟7層樓、96個單位的建築。然而，隨著加州放寬容積率法規，項目先是長高到16層樓；到了上周，市政府批准的最終版本，則是援引了加州參議院第423號法案（Senate Bill 423），將建築高度進一步拉高至23層，總戶數暴增至201戶。其中，將有28個單位作為「平價住宅」，保留給收入低於當地中位數50%的家庭（以兩人家庭而言，年收入約為6萬5000美元）。
負責本案的RG Architecture建築師加納姆（Riyad Ghannam）坦言，這個項目相當棘手。除了土地本身位於斜坡、包含兩個不同都市計畫分區的基地外，現存的舊建築更因其在LGBTQ+歷史中的關鍵地位，以及獨特的傳道復興風格，被列為歷史古蹟。
不過，加納姆表示，團隊最終決定張開雙臂迎接挑戰，將歷史古蹟巧妙融入全新高層建築中。舊建築原本的兩層高主入口，將被改造成全新公寓大樓的大廳入口。未來，23層高的大樓將使用預鑄玻璃纖維強化混凝土外牆面板與烤漆鋼材，從這座充滿西班牙殖民風情的基座上拔地而起。
加納姆補充，1965 Market St.的業主非常願意在前期開發規畫中投入資金（包括結構與機電工程設計），這將確保土地一旦售出，新買家就能立即開工。加納姆信心十足地說：「我有信心，我們絕對能將設計效果圖上的景象完美呈現。這是一棟真真切切的建築，我們現在萬事俱備，只差資金到位就能破土動工了。」
該地標建築曾作為殯儀館、禮拜堂與銀行，也曾有Kinko's、FedEx及律師事務所進駐；同時因是全美首家由LGBTQ+社群創辦並擁有的銀行所在地而具特殊歷史價值。 最終方案允許興建一棟23層、共201個單位的豪華公寓大樓，其中28戶將作為平價住宅，保留給收入低於當地中位數50%的家庭，並納入歷史建築元素。 開發案先受加州放寬容積率影響，由7層增至16層，後又因援引SB 423而進一步放大到23層；業主也提前投入結構與機電設計，盼土地出售後可立即動工。
精華 FAQ
該地標建築曾作為殯儀館、禮拜堂與銀行，也曾有Kinko's、FedEx及律師事務所進駐；同時因是全美首家由LGBTQ+社群創辦並擁有的銀行所在地而具特殊歷史價值。
最終方案允許興建一棟23層、共201個單位的豪華公寓大樓，其中28戶將作為平價住宅，保留給收入低於當地中位數50%的家庭，並納入歷史建築元素。
開發案先受加州放寬容積率影響，由7層增至16層，後又因援引SB 423而進一步放大到23層；業主也提前投入結構與機電設計，盼土地出售後可立即動工。
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