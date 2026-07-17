我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

舊金山市場街要蓋23層樓高豪華公寓 保留紅瓦古蹟

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於舊金山1965 Market St.新建案設計效果圖。原址紅瓦屋頂的「傳道復...
位於舊金山1965 Market St.新建案設計效果圖。原址紅瓦屋頂的「傳道復興風格」歷史建築，將巧妙融入全新高層建築中。（取自RG建築事務所）

舊金山紀事報報導，位於舊金山1965 Market St.、擁有標誌性紅瓦屋頂的「傳道復興風格」（Mission Revival）歷史建築，在過去數十年間見證了城市的變遷。它曾作為殯儀館與禮拜堂，更曾是全美國第一家由LGBTQ+社群創辦並擁有的銀行所在地。近年來，這裡則陸續進駐過Kinko's影印店、FedEx快遞據點以及Keller Grover法律事務所。

如今，這棟充滿歷史故事的建築將迎來重大蛻變。舊金山市政府上周發出最終批准，允許在該地段（位於Duboce Avenue及Market Street西南角）興建一棟高23層、總計201個單位的豪華公寓大樓。該物業隨即將投入市場求售，房產經紀人指出，隨著舊金山經濟復甦步入正軌，該案將為當地高密度開發土地的價值，樹立全新的「市場參考指標」。

從某種意義上來說，該項目的演變史，活脫脫就是過去十年來加州與地方住宅法規如何重塑住宅開發的縮影。

2015年，業主最初遞交的申請僅是一棟7層樓、96個單位的建築。然而，隨著加州放寬容積率法規，項目先是長高到16層樓；到了上周，市政府批准的最終版本，則是援引了加州參議院第423號法案（Senate Bill 423），將建築高度進一步拉高至23層，總戶數暴增至201戶。其中，將有28個單位作為「平價住宅」，保留給收入低於當地中位數50%的家庭（以兩人家庭而言，年收入約為6萬5000美元）。

負責本案的RG Architecture建築師加納姆（Riyad Ghannam）坦言，這個項目相當棘手。除了土地本身位於斜坡、包含兩個不同都市計畫分區的基地外，現存的舊建築更因其在LGBTQ+歷史中的關鍵地位，以及獨特的傳道復興風格，被列為歷史古蹟。

不過，加納姆表示，團隊最終決定張開雙臂迎接挑戰，將歷史古蹟巧妙融入全新高層建築中。舊建築原本的兩層高主入口，將被改造成全新公寓大樓的大廳入口。未來，23層高的大樓將使用預鑄玻璃纖維強化混凝土外牆面板與烤漆鋼材，從這座充滿西班牙殖民風情的基座上拔地而起。

加納姆補充，1965 Market St.的業主非常願意在前期開發規畫中投入資金（包括結構與機電工程設計），這將確保土地一旦售出，新買家就能立即開工。加納姆信心十足地說：「我有信心，我們絕對能將設計效果圖上的景象完美呈現。這是一棟真真切切的建築，我們現在萬事俱備，只差資金到位就能破土動工了。」

精華 FAQ

  • 該地標建築曾作為殯儀館、禮拜堂與銀行，也曾有Kinko's、FedEx及律師事務所進駐；同時因是全美首家由LGBTQ+社群創辦並擁有的銀行所在地而具特殊歷史價值。

  • 最終方案允許興建一棟23層、共201個單位的豪華公寓大樓，其中28戶將作為平價住宅，保留給收入低於當地中位數50%的家庭，並納入歷史建築元素。

  • 開發案先受加州放寬容積率影響，由7層增至16層，後又因援引SB 423而進一步放大到23層；業主也提前投入結構與機電設計，盼土地出售後可立即動工。

加州 舊金山

上一則

Trader Joe's開心果冰淇淋新品 華人讚比雙口味款更佳

下一則

台積電所在的亞利桑納州 5城市對首購族最友善

延伸閱讀

聖拉斐Safeway超市將改建住宅大樓 含331套公寓

聖拉斐Safeway超市將改建住宅大樓 含331套公寓
洛杉磯市Westlake推可負擔宅 79戶新案加速興建

洛杉磯市Westlake推可負擔宅 79戶新案加速興建
舊金山商業房地產冰火兩重天 關鍵差異曝光

舊金山商業房地產冰火兩重天 關鍵差異曝光
舊金山今年租房空置率 低於紐約

舊金山今年租房空置率 低於紐約
舊金山豪華公寓月租1.8萬元 免費家政服務瞄準這類人

舊金山豪華公寓月租1.8萬元 免費家政服務瞄準這類人
規模最大 洛市可負擔宅社區Alveare成形

規模最大 洛市可負擔宅社區Alveare成形

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
不少郵輪旅客為節省旅費，會選擇預訂價格較便宜的「保證艙房」（Guarantee Cabin）。（示意圖取自Unsplash/Alonso Reyes)

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

2026-07-09 20:57
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒