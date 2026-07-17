舊金山市場街要蓋23層樓高豪華公寓 保留紅瓦古蹟

位於舊金山1965 Market St.新建案設計效果圖。原址紅瓦屋頂的「傳道復興風格」歷史建築，將巧妙融入全新高層建築中。（取自RG建築事務所）

舊金山 紀事報報導，位於舊金山1965 Market St.、擁有標誌性紅瓦屋頂的「傳道復興風格」（Mission Revival）歷史建築，在過去數十年間見證了城市的變遷。它曾作為殯儀館與禮拜堂，更曾是全美國第一家由LGBTQ+社群創辦並擁有的銀行所在地。近年來，這裡則陸續進駐過Kinko's影印店、FedEx快遞據點以及Keller Grover法律事務所。

如今，這棟充滿歷史故事的建築將迎來重大蛻變。舊金山市政府上周發出最終批准，允許在該地段（位於Duboce Avenue及Market Street西南角）興建一棟高23層、總計201個單位的豪華公寓大樓。該物業隨即將投入市場求售，房產經紀人指出，隨著舊金山經濟復甦步入正軌，該案將為當地高密度開發土地的價值，樹立全新的「市場參考指標」。

從某種意義上來說，該項目的演變史，活脫脫就是過去十年來加州 與地方住宅法規如何重塑住宅開發的縮影。

2015年，業主最初遞交的申請僅是一棟7層樓、96個單位的建築。然而，隨著加州放寬容積率法規，項目先是長高到16層樓；到了上周，市政府批准的最終版本，則是援引了加州參議院第423號法案（Senate Bill 423），將建築高度進一步拉高至23層，總戶數暴增至201戶。其中，將有28個單位作為「平價住宅」，保留給收入低於當地中位數50%的家庭（以兩人家庭而言，年收入約為6萬5000美元）。

負責本案的RG Architecture建築師加納姆（Riyad Ghannam）坦言，這個項目相當棘手。除了土地本身位於斜坡、包含兩個不同都市計畫分區的基地外，現存的舊建築更因其在LGBTQ+歷史中的關鍵地位，以及獨特的傳道復興風格，被列為歷史古蹟。

不過，加納姆表示，團隊最終決定張開雙臂迎接挑戰，將歷史古蹟巧妙融入全新高層建築中。舊建築原本的兩層高主入口，將被改造成全新公寓大樓的大廳入口。未來，23層高的大樓將使用預鑄玻璃纖維強化混凝土外牆面板與烤漆鋼材，從這座充滿西班牙殖民風情的基座上拔地而起。

加納姆補充，1965 Market St.的業主非常願意在前期開發規畫中投入資金（包括結構與機電工程設計），這將確保土地一旦售出，新買家就能立即開工。加納姆信心十足地說：「我有信心，我們絕對能將設計效果圖上的景象完美呈現。這是一棟真真切切的建築，我們現在萬事俱備，只差資金到位就能破土動工了。」