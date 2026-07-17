舊金山懸崖海景豪宅800萬求售 知名作家卡米亞住在這

從Telegraph Hill俯瞰舊金山灣海景。（谷歌地圖）

紐約郵報報導，一棟緊貼著舊金山 懸崖峭壁的公寓大樓正尋求買家。這棟建築開價800萬美元，其特色是擁有全景舊金山灣海景、出了名奇特的格局，以及令人驚豔的藝術歷史淵源。

這棟包含11個單位的物業位於電報山的36-52 Calhoun Terrace，透過地產公司「Telegraph Hill Views」掛牌上市，這也是該物業數十年來首次進入市場尋求交易。

雖然該建築面向街道的一側看起來相對低調，但其背面卻展現出驚人的結構。這棟建於1938年的建築是直接嵌入裸露的基岩峭壁中。在現代的建築、防震和職場安全法規限制下，要複製這樣的建築工法可以說是極度困難。

這裡的公寓空間並不算寬敞。所有單位的面積均不超過950平方呎，多數為一房格局，且大樓未附設任何車位。此外，住在低樓層的住戶如果想走到街道上，還必須先爬上好幾層高聳的樓梯。

部分房間的格局更是打破常規。

知名作家加里·卡米亞（Gary Kamiya）在2023年因迷戀上這裡宛如「漂浮在空中」的景觀而搬進此處。他透露，自己那間約600平方呎的住處，廚房狹窄到他和女友幾乎無法同時並肩站立，但奇妙的是，這個空間居然還容納得下兩座烤箱。此外，浴室必須穿過臥室才能抵達，而臥室的其中一面窗戶更直接與街道路面齊平。

即便如此，卡米亞強調，眼前的絕美海景讓這一切妥協都變得非常值得。

卡米亞告訴標準報：「我想我們極不可能主動搬離這間公寓，除非發生什麼倒楣的意外，像是新房東決定自己搬進來住，大多數擁有800萬美元預算的人，絕對不會選擇搬進一棟沒有車位、而且儘管風景絕佳，卻得穿過臥室才能上廁所的公寓。但對我們來說，這裡簡直完美極了。」

針對此求售消息，先鋒地產（Vanguard）的掛牌經紀人薩馬哈（Jean-Paul Samaha）婉拒向舊金山標準報發表評論。