亞凱迪亞市「珍稀訂製豪邸」釋出 售價518萬元

入門挑高玄關，水晶吊燈，大氣弧形樓梯。

位於亞凱迪亞市最受青睞的高級住宅區，以恢宏建築尺度、精湛工藝與典雅設計，打造出兼具品味與生活機能的豪邸。占地約2萬6194平方呎（約0.6英畝），住宅約9800平方呎，另設約805平方呎獨立客房，總建坪超過1萬600平方呎，共6房9衛浴，2015年落成，是近年亞凱迪亞市場極為難得的大型訂製豪宅。

步入挑高門廳，雙弧形實木樓梯與精緻大理石地坪，搭配華麗水晶吊燈，營造出高貴迎賓氣勢。開放式空間設計串聯正式客廳、宴會廳及家庭起居空間，無論日常生活或大型聚會，都展現寬敞流暢的空間感。

整棟住宅大量採用天然石材、實木飾板、訂製線板與細膩雕花天花板，每一處細節皆展現高規格施工品質。宅阺內設電影院 、私人書房更以挑高設計搭配整面實木書牆、移動式書梯及二樓閱讀迴廊，營造宛如歐洲古典圖書館般的氛圍，是整棟住宅最具代表性的空間之一。

歐式莊園設計，典雅溫馨。

雙㕑房，主廚廚房大尺度中島設計，高級訂製櫥櫃、天然石材檯面及專業級廚房設備，兼顧美感與實用機能，充足的收納與備餐空間，讓家庭聚餐與宴客更加從容。

主臥套房延續豪宅規格，衛浴空間大量使用天然大理石，配置獨立淋浴間、浸泡浴缸及精緻金屬五金，搭配充足自然採光，營造宛如五星級精品飯店的舒適質感。

戶外庭院保有充裕綠意與隱私，前院設有寬敞車道與多車位停車空間，搭配獨立車庫，更凸顯整體莊園的尊榮尺度與實用機能。

優秀學區，便利生活機能，位於全美知名亞凱迪亞學區，距離小學開車約2分鐘，中學約3分鐘，高中約4分鐘。開車約5分鐘可到The Shops at Santa Anita 購物中心，大華超市、H Mart、Trader Joe's。各式中、西、日、韓特色餐廳。休閒生活有洛杉磯縣植物園、Santa Anita Park跑馬場、高爾夫球場。10分鐘內可到USC Arcadia Hospital、 210、10 號高速公路。

滿滿歐式風格的圖書室，還有家庭電影廳，雙廚房，生活充滿不凡氣勢！

在亞凱迪亞豪宅市場中，同時擁有近1萬平方呎住宅、超過半英畝土地、優質學區、成熟生活機能與精緻建築工藝的物業相當少見。1128 S 6th Avenue 不僅展現恢宏的建築規模，更在每一處細節中體現對品質與品味的講究，是一座兼具居住舒適度與代表性的精品莊園。

售價：518萬

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